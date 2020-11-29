Как получить 6 месяцев Apple Music бесплатно? Акция действует до 17.01.2021
Всем акционерам посвящается.
Привет всем любителям скидок и акций! Я расскажу, как получить до 6 месяцев Apple Music бесплатно. В деньгах выгода составляет до 1014 руб. Я уже воспользовался и делюсь с вами. Поехали!
Инструкция будет не очень длинная – всё по делу, как вы любите. Итак:
1. Заходим в приложение Shazam или скачиваем, если у вас его до сих пор нет.
2. Тут же заходим в настройки приложения.
3. Следуем инструкциям. Если у вас не привязана ни одна карта в «Оплате», то придётся добавить хотя бы одну.
4. Готово. Первое списание денег за Apple Music произойдёт через 2-6 месяцев. 6 месяцев дарят новичкам, а от 2-х месяцев получат опытные пользователи. Чем дольше вы не продлевались, тем и месяцев вам подарят больше.
Всем лайк!
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