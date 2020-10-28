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Выгодно! Берем iPhone 11 или iPhone XR со скидкой по промокоду

28 Окт, 2020

Выгодно! Берем iPhone 11 или iPhone XR со скидкой по промокоду

Отличное предложение.

Мы обнаружили очень выгодное предложение на айфоны в интернет-магазине «МегаФона». Нет, речь идет не о новеньких iPhone 12 и iPhone 12 Pro. Со скидкой отдают iPhone XR и iPhone 11, которые, впрочем, по-прежнему актуальны.

iPhone 11 заметно упал в цене к июлю

На странице оформления заказа достаточно ввести промокод IPHONESALE.

Акция действует с 27 октября по 15 ноября.

Чем дороже смартфон, тем больше скидка. Максимальная выгода — 4500 рублей.

Вот, что можно взять:

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