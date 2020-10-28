Выгодно! Берем iPhone 11 или iPhone XR со скидкой по промокоду
Отличное предложение.
Мы обнаружили очень выгодное предложение на айфоны в интернет-магазине «МегаФона». Нет, речь идет не о новеньких iPhone 12 и iPhone 12 Pro. Со скидкой отдают iPhone XR и iPhone 11, которые, впрочем, по-прежнему актуальны.
На странице оформления заказа достаточно ввести промокод IPHONESALE.
Акция действует с 27 октября по 15 ноября.
Чем дороже смартфон, тем больше скидка. Максимальная выгода — 4500 рублей.
Вот, что можно взять:
- iPhone 11 с накопителем на 256 ГБ — скидка 4500 рублей;
- iPhone XR с накопителем на 128 ГБ — скидка 3500 рублей;
- iPhone 11 с накопителем на 128 ГБ — скидка 2500 рублей;
- iPhone XR с накопителем на 64 ГБ — скидка 2000 рублей;
- iPhone 11 с накопителем на 64 ГБ — скидка 1800 рублей.
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