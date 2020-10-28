Выгодно! Берем iPhone 11 или iPhone XR со скидкой по промокоду

Отличное предложение.

Мы обнаружили очень выгодное предложение на айфоны в интернет-магазине «МегаФона». Нет, речь идет не о новеньких iPhone 12 и iPhone 12 Pro. Со скидкой отдают iPhone XR и iPhone 11, которые, впрочем, по-прежнему актуальны.

На странице оформления заказа достаточно ввести промокод IPHONESALE.

Акция действует с 27 октября по 15 ноября.

Чем дороже смартфон, тем больше скидка. Максимальная выгода — 4500 рублей.

Вот, что можно взять:

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