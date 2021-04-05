Покупки на китайских сайтах: за и против

Почему же люди покупают товары на китайских сайтах?

Китайские интернет-площадки вроде Aliexpress всегда популярны у пользователей России и СНГ. Чаще всего из-за цены. Сейчас и на российских сайтах цены сильно не отличаются от “китайских”, но на Aliexpress всё равно заказывают товары. Аксессуары для гаджетов – довольно популярная категория товаров. На примере чехлов для смартфонов взвесим все “за” и “против” покупки на китайских сайтах.

Чем хороши китайские барахолки?

Разнообразный ассортимент

С автомобилями? Пожалуйста. С животными? Тоже найдётся. Разных цветов? Выбирай любой! Чехлов довольно много. Подойдёт и любителям строгого стиля и подросткам, которые хотят выделиться среди сверстников.

Дополнительный функционал

Фирменные чехлы от производителя сделаны проще, хоть и качественнее. Китайцы же предлагают дополнительную защиту, например, для блока камер или порта зарядки.

Сравним, как выглядят фирменные чехлы от производителя:

И вот пример шедевра китайской мысли:

Цена

Ассортимент чехлов на китайских площадках также на любой кошелёк. Если вам нужно защитить устройство от царапин, но не хочется платить слишком много, подойдёт простой вариант.

Например, такой матовый тонкий чехол:

Минусы покупок на китайских сайтах

Проблемы с доставкой и получением на почте

Товары из Китая приходят к покупателю не на следующий день, а минимум через две недели, а то и несколько месяцев. В зависимости от региона проживания. Даже от района внутри города. Редкий случай, когда приходит за неделю. Скорость доставки зависит от многих факторов. Вспомните, как в 2020 году многие люди долго ждали свою посылку. Можно выбрать и более быструю доставку, но её стоимость порой превышает стоимость самого товара.

Помимо того, что нужно дождаться, когда посылка окажется в вашем городе, нужно отдельно запланировать время, чтобы сходить на почту, встать в очередь и тд. Даже если очередь – электронная. Трек-номер на посылке может быть и неотслеживаемым. Нередко такие отправления с чехлами и плёнками можно получить в почтовом ящике, но чаще приходится посещать отделение Почты. Время порой не оправдывает стоимость.

Предложения российских интернет-магазинов не хуже

Чтобы повысить спрос, российские интернет-магазины снижают цены, либо делают скидки на определённый срок. Рассмотрим пример.

Самый популярный чехол среди пользователей – прозрачный. Не скрывает дизайн и не громоздкий. Сравним, сколько стоит на Aliexpress:

Есть несколько вариантов доставки. Первые два варианта – без отслеживания и обещают доставить не раньше, чем через месяц-два.

Если выбрать более быстрые варианты – за 62 рубля и 204 рубля, то общая стоимость будет либо 162 рубля, либо 313 рублей.

А теперь посмотрим, какие чехлы есть на Озоне:

Минимальная сумма заказа – 100 рублей, доставка в пункт выдачи бесплатная. Доставить обещают на следующий день.

Есть ещё одна популярная российская интернет-площадка – Wildberries. Посмотрим, сколько стоит прозрачный чехол здесь:

Обещают доставить за три дня. Оформить можно один товар, и доставка не от 500 рублей, а от 100.

Фирменные аксессуары от производителя качественнее китайских аналогов

Мы не призываем тратить много денег на защиту для смартфона. Только если позволяет бюджет. А бренды внимательно подходят к аксессуарам. Они качественные, хорошо сидят на устройствах. А светлые чехлы не темнеют, и грязь можно оттереть влажной салфеткой.

Конечно, и оригинальные чехлы не вечны. Они тоже со временем могут порваться по краям или протереться. Но китайские аналоги могут быстро изменить свой внешний вид. Либо потемнеют, либо пожелтеют уже через два месяца. Оригинальные чехлы изнашиваются минимум через полгода.

Вывод.

Если хочется оригинальный дизайн или дополнительную фишку, например, защиту блока камер или порта зарядки, то на китайских сайтах найдётся всё. Не хочется ждать? Сделайте выбор в пользу российского интернет-магазина или стенда в торговом центре. Да, в некоторых случаях придётся переплатить за тот же ассортимент. Но тут важнее срочность. А если бюджет позволяет, присмотритесь к оригинальным аксессуарам.

Стоит всегда помнить и о разумной экономии. Высокая стоимость – не всегда гарантия качества. Низкая стоимость часто влечёт за собой трату времени, а возможно, и средств. В любой момент мы можем уронить телефон на асфальт и чехол уже будет не нужен. А ждать его из Китая осталось немного, каких-то пару недель.

А какой у вас опыт связан с покупками китайских товаров? Поделитесь в комментариях.

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