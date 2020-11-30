Amoled или IPS? Никаких цифр, только факты и удобство использования. Все плюсы и минусы

Сравниваем по делу, а не по статистике.

При покупке нового смартфона или планшета приходится делать выбор не только по цене, а ещё и по типу экрана. Я расскажу, какие плюсы и минусы есть у IPS и Amoled. Никаких цифр и этапов производства – только факты и полезные сведения. Поехали!

1. Яркость. Здесь всё ясно и без моих рассказов. Amoled ярче любого IPS. Самое главное в том, что у Амолед подсвечивается каждый диод, то есть экран подсвечивает сам себя, а не через отдельную подсветку, как у IPS. В этом плюс и одновременно минус у органических светодиодов – минимальная яркость, как правило, выше, чем минималка у IPS.

2. Цвета ярче тоже у Amoled. Причем раньше цвета были очень едкими по сравнению с IP-матрицами, но технологии не стоят на месте. Самсунг столько сил и денег потратил на развитие этой технологии, что успех им был обеспечен.

3. Чёрный цвет, естественно, чернее у Amoled. Это связано с тем, что диоды, которым нужно быть чёрными, не приобретают этот цвет, а просто отключаются. Именно благодаря этому стало возможным сделать функцию «AOD/Always On Display/Постоянно активный экран». Весь экран выключен, кроме небольшого количества диодов, которые нужны для отображения времени и уведомлений.

Интересный факт: у Nokia была очень крутая технология «ClearBlack». Она делала настоящий чёрный цвет на обыкновенных IPS-матрицах. Они использовали специальную поляризационную плёнку, которая выделяла чёрный цвет. Не знаю, почему эту дешёвую и эффективную технологию не используют другие производители.

4. Раз уж мы так много говорим про чёрный цвет, то расскажу про ночной режим. Вы можете сравнить ночные режимы, например, у iPhone 8 и iPhone X. У первого – IPS, у Икса – Amoled. Я уже говорил, что у Амолед просто отключаются сведодиоды, а у АйПиЭс – картинка приобретает более тёмные оттенки и снижается уровень подсветки.

5. Энергия. Здесь Amoled тоже впереди, ведь отдельной подсветки не требуется – светодиоды сами себя подсвечивают, а при необходимости почернеть – просто отключаются. Это, естественно, экономит батарею. Так что, всегда используя ночной режим или чёрный/тёмный фон, вы сохраняете зарядку.

6. Забота о глазах. Если вы много читаете на экране планшета или смартфона, то лучше выбирать IPS-матрицы. Они оказывают меньший вред для глаз: они меньше мерцают. Мы этого не видим, но это факт. Если вы любите мобильные игры, то лучше бы тоже это делать с IPS, но в играх важна красота графики, так что этот совет будет полезен для здоровья глаз, но не для удовольствия от игры. А вот просмотр фильмов и другого на Amoled – самое то.

7. Изогнутые и «дырявые» экраны. Изогнутые дисплеи возможны только с Amoled-маирицами, это связано с использованием пластиковой основы и пластикового покрытия самой матрицы (не путать со стеклом экрана, я говорю про внутреннюю часть). А вот «дырки» и «чёлки» на IPS делать научились, сперва это было дороговато, но китайцы не сидят без дела.

8. Выгорание матрицы. А это самый жир минус у Амолед. Сейчас это почти не встречается, только у самых простых китайских моделей с органическими дисплеями. А раньше это было нормальным делом. Через 1,5-2 года на белом фоне вы могли увидеть что-то похожее на водяные знаки. Выгорание происходит в местах, где картинка статична: имя оператора, имя абонента в Whats’App, с которым вы чаще всего и подолгу общаетесь и тд.

Как с этим бороться? Не брать самые бюджетные решения с Амолед. У нас в редакции когда-то был Xiaomi Redmi Pro с Amoled. Это был первый опыт знаменитых китайцев с этими матрицами. Так уже через 9 месяцев полноценного использования начали появляться водяные знаки.

9. Устойчивость к падениям. Здесь выигрывает IPS. Если разбивается экран, то картинка может отсутствовать местами, но в целом пользоваться можно. А вот у Amoled может появится чёрное пятно, разноцветная полоса, полностью розовый или фиолетовый экран, а также полное отключение дисплея. Как обойти этот минус у Amoled? Как ни странно, но это покупка флагмана. У них крепче корпус и стекло.

Для сравнения: мы проводили тесты с Samsung Galaxy A8 (2018) и Samsung Galaxy S9. Бюджетный аппарат не выдержал падений: в углах корпус помялся и расколол тачскрин, экран не пострадал, но нужен ещё один небольшой удар и всё. У S9 ничего не помялось, никаких изменений вообще, для верности мы роняли ещё несколько раз, но и это не помогло. Исключение бывают, как на фото выше, но это было очень сильное падение.

10. Вывод. Амолед выигрывает почти во всём. Но если беречь своё зрение – то выбирать IPS. А если уж не можете без Amoled, то берите аппарат подороже. У меня два телефона и у них разные типы матриц. Я выбираю Амолед за красоту картинки и изогнутый экран. А IPS за ночное использование, ведь минимальный уровень подсветки меньше, чем у Amoled.

А какой тип матрицы у вас? Или что вам нравится больше?

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)