Как правильно купить б/у iPhone на Авито?

Полезные лайфхаки от бывшего перекупа.

Всем привет, рынок поддержанной техники просто огромен. Там можно неплохо сэкономить, если подходить к покупке с умом. Но можно купить и некачественное или неоригинальное устройство. Вот вам список простых советов от бывалого. Поехали!

1. Выбор модели. Я считаю, что лучше не покупать сильно неновое устройство. Говорю про те, что сама Apple признаёт устаревшими и перестаёт выпускать для них обновления.

Например: iOS 14 поддерживают устройства, начиная с iPhone 6S/6S Plus (ещё оба SE). А iOS 15 перестанет поддерживать Айфон 6S/6S Plus и SE 1-ого поколения.

2. Выбор памяти. Если уж вы берёте б/у, то ищите сразу память побольше. На сумму это почти не влияет.

Лайфхак: лучше выбирать максимальную или минимальную память. Поскольку восстановленные телефоны обычно покупают со средним объёмом. Да, так бывает не всегда, это моя личная статистика. А я купил/продал около 100 Айфонов.

3. Ростест или нет? Вообще это имеет не очень большое значение, ведь все Айфоны делают на одних и тех же заводах. Но купить Ростест (ЕАС) всё-таки лучше. Объясняю:

До сих пор можно найти залоченые под операторы устройства (операторские). Обычно это США и ОАЭ, будьте внимательнее и всё проверяйте на месте.

Восстановленные iPhone (Refurbished или по-нашему «Реф») почти всегда с серийным номером для Америки (LL/A). Бывают, что у вас в руках действительно «американец», но это не так часто встречается в наши дни.

Китайцы не выпускают корпуса или задние стёкла c маркировкой ЕАС. Поэтому корпус/заднее стекло для нашего рынка всегда оригинальные. Но вообще обозначение рынка пропало с корпуса, начиная с iPhone 8/8 Plus и iPhone X. Так что эти данные полезны не всем, но всё же многим пригодятся.

Зарядка точно будет под евровилку, ведь Америка, Гонконг, Англия, Япония и некоторые другие рынки используют свои розетки.

В каждой стране более или менее интенсивно используются свои частоты сотовой сети. Какие-то ваш Айфон всё равно поймает, но провалы могут быть (например: невысокая скорость в данной частоте). Изучайте связку модель – страна/радиомодуль перед покупкой.

4. Реф/не Реф. О понятии я рассказал выше. Теперь пару советов, как не купить Реф. Но многие их покупают и специально. И, кстати, часто очень довольны. Итак:

Коробка плохо проклеена по углам.

Наклейка на коробке нанесена неровно и напечатана на обычной офисной бумаге.

Полный комплект нераспечатанных аксессуаров в коробке – часто. Даже кабель и наушники.

Неоригинальный комплект аксессуаров. Тактильно кабель можно отличить, ещё на нём особая и почти незаметная надпись (произведено компанией Apple, дизайн из Калифорнии). Коробка наушников и сами наушники имеют острые стыки или неровную склейку пластика. Адаптер без логотипа Apple или с другим шрифтом.

Опытные отличат стекло и цветопередачу дисплея.

IMEI и серийный номера могут быть от Айфона другого цвета или с другим объёмом памяти. Разных сайтов для проверки полно.

Модель с буквами LL/A. Для рефов это 99% случаев. Повторюсь, оригинальные «американцы» есть и в России, просто будьте внимательны.

5. Место покупки.

Самые низкие цены на Яндекс.Маркет – часто Рефы. Это характерно для моделей после двух-трёх лет на рынке. Тогда китайцы полностью осваивают полный цикл ремонта и сборки Айфонов в каждом гараже.

Магазины на Авито за дёшево ничего оригинального тоже не продают (сравнимо с самыми низкими цены на Я.Маркет). Это факт.

Покупка с рук – тот ещё квест. Но шансов на покупку оригинала без ремонта выше в разы.

На парковке Ашана вам тоже вряд ли предложат оригинальное устройство.

6. iPhone после ремонта. Проще всего это понять по винтикам. У цветных (не светло-серых) или чёрных моделей – винтики с царапинами. Или вообще с облезшей краской, если телефон разбирали несколько раз. Если ваш выбор – серый/белый цвет, то посмотрите, одинаково ли закручены винтики. Повторюсь, что опытные пользователи Apple сразу заметят неоригинальные цвета дисплея, отсутствие олеофобного покрытия на стекле (приятное скольжение пальца по экрану и лёгкое удаление отпечатков) и другое.

7. Всегда полностью проверяйте телефон:

IMEI/серийный номер телефона и информация на сайтах. Обязательно вставьте Сим-ку, чтобы нашлась сеть. И позвоните. Проверьте громкость и качество слухового и основного динамиков. Работа Wi-Fi и Bluetooth. Камера и вибрация. Точная работа сенсорного экрана. Зажмите иконку любого приложения и начинайте перетаскивать во всему экрану. Если в каком-то месте иконка сама отскочит на место – там тачскрин работает некорректно или не работает вообще. Коробка и аксессуары, как и писал выше. Работа всех кнопок. Срабатывание Face ID или TouchID. Проверьте, заряжается ли это аппарат.

8. Если все проверки пройдены. Сбросьте телефон до заводских настроек. Сейчас с телефоном можно намухлевать, заменив номер радиомодуля на другой. У вас всё работает пока: 1) Вы не сотрёте все данные с телефона до заводских; 2) Не активируется телефон, которому на самом деле принадлежит это радиомодуль.

Такое сейчас почти не встречается, но я встречал несколько раз. Телефон просто превратится в кирпич, если вас так обманут и произойдёт любой этих двух вариантов.

9. Ещё до сих пор продают Айфоны на Андроид. Ну здесь вам понадобится только внимание. Владельцы iPhone сразу почуют неладное, а поклонники Андроида – поймут, что это всего лишь оболочка на роботофоне. Особенно это явно в настройках или приложении «телефон».

Вывод:

Будьте внимательны.

Вам никто не продаст что-то за копейки.

Лучше потратить минут 10-15 на проверку телефона. Это сэкономит ваши время и деньги. А продавец пусть повздыхает эти 10 минут.

Буду очень рад, если вам помогут мои советы! Если я что-то упустил, то добавьте свой лайфхак в комментарии. Всем лайк!

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