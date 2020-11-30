Какой смартфон купить, чтобы потом выгодно и быстро продать на Авито? Рынок б/у смартфонов России

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Аналитики из Авито рассказали о рынке б/у смартфонов в России. В этой статье вы узнаете: что покупают на Авито, за какую сумму, а также другие интересные факты. Поехали!

Статистика самая свежая – за 3-й квартал 2020. Начнём с самого рынка б/у смартфонов. Их стали покупать на 21% чаще, чем год назад. Летом на Авито такой активности не было, а вот в период самоизоляции – б/у-покупок было много. Общий рынок на 73% занимают iPhone, Samsung и Xiaomi. Кстати, вот отчёты за третий квартал от Samsung и Xiaomi. Очень интересно, советую прочитать.

Модели. В России самый популярный iPhone – до сих пор 6-го поколения, в Москве – 8/SE 2-го поколения. Самсунги в России любят A-серий, лидер – A50, в Москве – тоже самое, но ещё и прошлогодние S-серии берут охотно. У Xiaomi самые популярные – Redmi всех поколений, в Москве – Redmi Note 8 и Redmi 9.

Цены. Средняя цена б/у смарта по России – 6500 руб. В Москве – 10000 руб.

Средняя цена на неновый iPhone в стране – 10000 руб и вообще именно яблоки выбирают 44% всех покупателей телефонов на Авито.

За Самсунгами на онлайн-барахолку приходят 17% покупателей и готовы отдать около 7000 руб за штуку.

А вот Xiaomi забирают только 12% желающих обновить свои смартфоны, а платят в среднем по 6 тыс руб за китайца.

Интересные факты: по статистике цены выросли на 10%, Xiaomi стали покупать на Авито вдвое чаще.

Что покупать нам? Лучше всего брать средний класс и менять его через год, чтобы не слишком сильно потерять в цене. А ещё лучше брать Айфоны и топовые Самсунги – они теряют меньше всего. iPhone – лидер на б/у рынке, поэтому и цены на него падают медленнее, чем у всех остальных. Вот ещё пара интересных статей: про покупку б/у iPhone и про то, как отличить AirPods от подделки и полностью проверить их работоспособность. Всем лайк!

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