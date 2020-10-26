Можно ли разбогатеть, ремонтируя телефоны дома

Личный опыт самозанятого.

Всем привет, дорогие читатели! В наше непростое время приходится искать новые пути заработка. Я поведаю вам свой опыт в ремонте телефонов на дому. В этой статье вы узнаете: выгодно ли этим заниматься, с какими сложностями я столкнулся, почему перестал чинить технику, как ещё можно зарабатывать в этом направлении и можно ли вообще открыть такой бизнес. Поехали!

Начну с предыстории. Это всегда издалека, но и всегда интересно! Итак, на дворе был 2014-ый, денег в кармане было немного, а отремонтировать iPhone 5 было необходимо. Нужно было поменять дисплей и аккумулятор. На Алиэкспрессе я видел кучу объявлений с запчастями и просто решил заказать их себе. При этом я вообще ничего не знал об этом. Я не знал, что заказывать, как выбирать сами запчасти. И главное: я понятия не имел, как вообще что-то починить в телефоне. Но выбора я себе не оставил. Заказ пришёл быстро. И я начал издеваться над бедным Айфоном. Я терял винтики… Ещё я сломал рамку, на которой держится дисплей… Ремонт затягивался… Но я решил сделать эту бедную «пятёрку». С горем пополам я достиг успеха). Айфон продал потом, в нём было почти всё новое). И решил, что я могу так немного зарабатывать.

В то время в ходу были телефоны Lumia. Если кто не помнит, это бывшие смартфоны Nokia под управлением Windows Phone. Почему я начал ремонтировать именно их? Во-первых, у меня тогда был Lumia 640 (неплохой телефон, кстати). А во-вторых, в ремонте они были очень простыми. Сенсорное стекло было не приклеено к дисплею, а находилось от него на расстоянии. То есть его замена была очень быстрой и дешёвой. Сенсорные стёкла на разные модели Lumia мне обходились в 300-600 руб. На дворе был 2014-2015 гг. Сами телефоны мне обходились в 1000-2000, ремонт… Ну вы сами поняли. На каждый сделанный аппарат я накидывал по 2000. Можно было и больше, но мне нужен был оборот. Кстати, в неделю я делал и продавал по 5-10 телефонов. Но популярность виндовс-смартфонов начала стремиться к нулю. Она и так никогда не была на пике, а потом и вообще потухла. Хорошо, что я вовремя это понял и завязал с ними.

Время шло, я занимался другими делами, связанными с телефонами. Но об этом я расскажу в другой статье. Будет интересно. Не переключайтесь.

Началось нашествие телефонов Xiaomi. Я себе купил Redmi 3. Был крайне доволен, ремонтом не занимался. Но в какой-то момент уронил телефон на асфальт, дисплей сказал мне «всего хорошего». И в этот момент я снова прозрел. Ведь телефоны недорогие и популярные, запчасти стоят копейки… Где-то я всё это уже видел… Испробовал замену дисплея на своём аппарате. Купил новый за 600 руб, посмотрел ролик в интернете. И через час телефон был в строю. Так я начал вторую волну домашнего ремонта.

Параллельно я скупал и просто б/у аппараты для перепродажи. Когда объявления на Xiaomi не успевали появляться, я начал покупать Самсунги и Айфоны. Брал всё недорогое, так продать можно быстрее. В неделю у меня уходило по 10-20 телефонов. Пополам на битые и просто б/у-шные. Дело шло отлично. Но вот здесь начинается самое интересное…

Как вы понимаете, все запчасти из Китая, закупки этих деталей идут в валюте. И именно валюта начала мне портить жизнь. Цены на запчасти начали расти очень быстро, я начал повышать свои цены и сильнее торговаться с продавцами битья. В какой-то момент дисплей на какой-нибудь Redmi 4/5 стоил уже 1500, а это 2018 год. Эти модели были уже старыми. За дорого их никто не купит. Вот и грустный конец такой счастливой истории. На этом фоне и небитые устройства тоже начали расти в цене. Да всё начало расти в цене. Вы это не хуже меня знаете.

И вообще… Ремонт телефонов – это дело это очень сложное и требует целую кучу времени. Купи разбитый телефон, купи запчасти, отремонтируй, продай… А если ты в спешке сломал новую запчасть при установке? У меня очень много новых дисплеев полетело в мусорное ведро… Вот и считайте, что на каждый телефон уходило от 6 часов (дорога: продавец – магазин запчастей – дом – место встречи с новым покупателем, а ведь ещё и сам ремонт: 30-90 минут). Это настоящая работа, совмещать её с чем-то очень сложно.

Какой бизнес можно было бы открыть? Ремонт и перепродажа телефонов – золотое дно. Но только денег стало у всех мало, так что обороты упали у всех. Можно было бы закупать запчасти для перепродажи. Это дело хорошее и даже сейчас прибыльное. Но только для большой скидки нужны большие закупки… Всё упирается в капитал. Лично у меня его не было. Так что я начал совсем другие дела. Какие? Не всё так быстро, ждите новых статей).

А вы ремонтировали дома что-то самостоятельно? Думаю, что батарею в iPhone 4-5s меняли очень многие.

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