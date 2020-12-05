Аналитика

Солнечные батареи: виды, производство, польза и огромная опасность

5 Дек, 2020

Солнечные батареи: виды, производство, польза и огромная опасность

Даже за полностью безопасной энергией нужен контроль.

Солнечная энергия кажется нам 100%-м благом: чистая, дешёвая, возобновляемая и безопасная энергия. Вот наш материал о солнечных панелях и о вреде, который они несут для окружающей среды.

Начнём с производства: оно вредное от первого этапа до последнего. Для начала требуется кварц, а он добывается горняками в шахтах. Но эта добыча очень дорого обходится для их здоровья – они получают силикоз лёгких. А это просто ужасный вид изменения в лёгких. Не буду долго рассказывать подробности, кратко: снижение способности переработки кислорода из-за образования новой соединительной ткани в лёгких. Это ведёт к страшным болезням с очевидным концом.

Потом на металлургических заводах кварц перерабатывают в кремний. Это делается в огромных печах при невероятных температурах, ещё и очень долго. А это требует много энергии, воды и различных химикатов. Хорошо, что хоть от этого этапа выделяется только угарный газ и диоксид серы (этот запах мы чувствуем, зажигая спичку). Для человека и природы это неопасно.

Кстати, именно этот металлургический кремний используют для упрочнения стали.

Солнечные батареи

А вот дальше начинается уже очень токсичный процесс: превращения этого металлургического кремния в поликремний – его более чистую форму. Процесс долгий, но самое важное: для этого требуются соляная кислота и водород. На одну тонну готового поликремния приходится 3-4 тонны тетрахлорида кремния. Это наивреднейшая для человека и природы смесь химикатов. Но сейчас научились перерабатывать эти отходы, но не полностью и не на всех производствах. Хотя в Китае вступил закон, который обязывает перерабатывать не менее 98,5% отходов. Но проблема ещё актуальна.

Кстати, почти все панели в мире производятся в Китае, ещё немного в Индии и Индонезии.

Полученный поликремний плавится в слитки. Чтобы придать им правильную полярность в поликремний добавляют специальные примеси. А потом режут на пласты толщиной как у бумаги. Наносят фосфорное покрытие, чтобы свет поглощался, а не отражался. Сами панели представляют из себя сэндвич: защитное стекло, сама панель и защитное пластиковое покрытие снизу (от воды и грязи).

Виды солнечных батарей:

  • Монокристаллические. Сделаны из монокристалла кремния, имеет красивые чёрные ячейки.
  • Поликристаллические. Обычно мы видим именно их, они выглядят как синие расчерченный листы.
  • Тонкоплёночные. То, что мы видели в часах и калькуляторах. Они выполнены из аморфного кремния и малоэффективны в принципе.
Виды солнечных панелей

Слева – монокристаллические, справа – поликристаллические.

И вот  мы пришли к самому главному – к сроку эксплуатации и вредных свойствах. Срок эксплуатации обычно составляет около 25 лет, но все 25 лет солнечная панель не сможет работать на все 100. Каждый год она теряет по 0,5% своей эффективности. То есть их нужно обновлять со временем. Но куда же девать старые солнечные батареи? И вот это и является вредом для экологии. Сейчас утилизируют около 10% всех панелей в мире. Но и эту десятую часть насчитали совсем недавно. А всё благодаря французам, которые решили всё переработать. Но будем честными: всё переработать им не удалось, они справились только с 95%. Так что во Франции проблем с экологий из-за кремниевых панелей точно не будет. Даже в Америке перерабатывают всего несколько процентов таких отходов, так что про нашу страну и говорить нечего.

Вред солнечных панелей

Чем вообще это опасно? Тем, что попадая на обыкновенные свалки, кремниевые панели начинают выделять соляную кислоту. Не сами по себе, конечно. Для этого им требуется вода, но с ней проблем на свалках точно нет. Вы и сами понимаете, что будет с водой в районах свалок и вообще с природой.

Решение проблемы: переработка. Звучит слишком просто, да? Но это не так уж и сложно, если переработкой займутся производители солнечных батарей. Ведь они смогут отслеживать старение своей продукции у потребителя, вовремя менять панели на новые. А из изъятых панелей смогут создавать ещё. Это полноценный многолетний цикл.

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