Стоит ли покупать iPhone 8 и SE 2 в 2020 / 2021?

Отличные смарты даже для 2020/2021.

Всем привет, до сих пор многим нравится 8-й Айфон, а также его брат – SE 2-го поколения. Но стоит ли покупать их в 2020 или даже в 2021? Все ответы в нашем материале. Поехали!

Что нас вообще заставляет задумать о прошлогодних моделях, кроме цены? Это размеры, у 8-ки и его наследника – SE 20-го, они просто идеальные. Тонкий и лёгкий корпус лично мне очень нравится. Я до сих пор использую 8-ку просто потому, что она в руке лежит как надо, особенно без чехла.

Актуальность прошивки. На iPhone 8 до сих пор прилетают последние обновления. Версии iOS 14 и более новые будут приходить ещё несколько лет: iOS 15 и 16 – точно, а SE 2 – до 17-й версии прошивки – без сомнений.

АКБ у них не хуже, чем у нового компактного 12-го Айфона. Так что среди небольших смартов эти две модели точно не хуже. При том, что и они тоже поддерживают беспроводные зарядки. Хотя вообще зарядка по воздуху гораздо медленнее, чем проводные, но выбор – всегда хорошо.

Процессоров хватит ещё на очень долго, особенно у SE 2020. Так что здесь, вкупе с постоянно актуальными прошивками, жирный плюс.

Камеры. В этих моделях монокамеры, но они очень хорошие, вы же не свадьбы собираетесь снимать на телефон. А обычные фото для себя и для соцсетей получатся отличными.

Классические датчики отпечатка пальца – вообще топ. Маски при оплате снимать не нужно, а это удобно, согласитесь.

Даже FullHD в ФейсТайм 8 и SE 2 поддерживают, как и более современные модели. Эта возможность стартует как раз с 8-ки.

Памяти будет достаточно: у обеих моделей базовая версия уже с 64 ГБ на борту, а топ – на 256.

Дисплеи у этих братьев вполне неплохие, разрешение достаточное для диагонали в 4,7″, а IPS заботится о глазах. Вот наше сравнение IPS и Amoled – без цифр и всяких ненужных сведений, только полезные факты и выводы.

Цены сейчас вполне адекватные, они разнятся от города и курса валюты, но в любом случае ценники терпимые. А вот, кстати, инструкция о покупке iPhone на Авито, очень полезно, рекомендую.

Вывод: это крутые смартфоны за адекватные деньги. Характеристик хватит ещё надолго, самые новые прошивки обеспечены на несколько лет вперёд. А датчик отпечатка – вообще для многих сейчас мечта. Я сам использую 8-ку и советую её даже на стыке 20 и 21 годов. Всем лайк!

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