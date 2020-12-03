Телевизоры от Самсунг – лидеры во всём мире и они продолжают ставить рекорды

Для Самсунг 2020 – золотой год.



Samsung лидирует ещё и на рынке СмартТВ. Они больше всех продали в 3-м квартале 2020 и вообще в мире большего всего умных телевизоров именно от Самсунг. Все подробности у нас. Поехали!

Samsung использует свою платформу для СмартТВ – Tizen OS. И сейчас она установлена на каждом 8-м телевизоре в мире. И это не удивительно, ведь только в 3-м квартале 2020 они продали почти 12 млн телевизоров. И это рекорд не только для Самсунг. Такого показателя нет и не было ни у кого в мире, да и у самих корейцев это рекорд из рекордов. Всего в мире используется более 155 млн умных ТВ на базе Tizen. А мы помним, что это платформа смартов от корейского гиганта. Кстати, этот показатель вырос на 23% по отношению к 2019-му.

Вообще за 3-й квартал реализовано более 81,3 млн новых телевизоров от всех производителей. Это на 1/5 больше, чем годом ранее. Общий годовой прирост на рынке ТВ ожидается не менее 7%.

Самая острая борьба сейчас за пользователей СмартТВ идёт между Samsung и LG. Вот наша статья о плюсах и минусах каждой из платформ. Напомню, что Самсунг работает на Tizen OS, а LG – на Web OS. А вот наш отчёт о показателях Самсунга на рынке смартфонов – они снова первые во всём мире. Рекомендую к прочтению.

А какой телевизор у вас дома? У меня сейчас есть ТВ от обоих корейских брендов.

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