Как сделать скриншот на смартфоне с Android
Самый простой способ.
Нужен снимок экрана с телефона? Нет ничего сложного. Не надо лезть в настройки и ставить какие-то приложения.
В Android встроена такая функция. Работает она на большинстве гаджетов под управлением этой ОС.
Одновременно нажмите клавишу уменьшения громкости и кнопку питания. Удерживайте пару секунд.
Снимок экрана готов. Запустите приложение Галерея (оно есть на каждом Android-устройстве). Загляните в Альбомы – изображение будет лежать в разделе Скриншоты.
Также можно воспользоваться Фото.
Как отправить картинку в мессенджер или на почту? Под скриншотом нажмите значок Поделиться. Android предложит несколько вариантов действий.
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