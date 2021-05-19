Android

Как сделать скриншот на смартфоне с Android

19 Май, 2021

Как сделать скриншот на смартфоне с Android

Самый простой способ.

Нужен снимок экрана с телефона? Нет ничего сложного. Не надо лезть в настройки и ставить какие-то приложения.

Android

В Android встроена такая функция. Работает она на большинстве гаджетов под управлением этой ОС.

Как сделать скриншот на смартфоне с Android

Одновременно нажмите клавишу уменьшения громкости и кнопку питания. Удерживайте пару секунд.

Как сделать скриншот на смартфоне с Android

Снимок экрана готов. Запустите приложение Галерея (оно есть на каждом Android-устройстве). Загляните в Альбомы – изображение будет лежать в разделе Скриншоты.

Как сделать скриншот на смартфоне с Android

Также можно воспользоваться Фото.

Как сделать скриншот на смартфоне с Android

Как отправить картинку в мессенджер или на почту? Под скриншотом нажмите значок Поделиться. Android предложит несколько вариантов действий.

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