Mi Air Purifier 3H может справиться даже с короной?

Не факт, но дышать вам точно станет легче.

Чистый воздух – то, в чём люди нуждаются всегда. А особенно, если эти люди – жители мегаполисов, аллергики или те, кто болеет и может в связи с этим испытывать трудности с дыханием. Я живу в Москве, а на днях ещё и получила положительный анализ на COVID-19. Давайте посмотрим, сможет ли очиститель воздуха облегчить мне жизнь.

Дизайн

Сначала может показаться, что устройство выглядит внушительно, однако весит оно совсем немного – приблизительно 4,8 кг (весь комплект вместе с коробкой, фильтром, руководством пользователя и кабелем питания потянет приблизительно на 6,1 кг). Размеры устройства – 240x240x520 мм, его легко компактно разместить на полу.

Air Purifier 3 H выполнен только в белом цвете. Очевидно, это сделано для того, чтобы он мог вписаться в любой интерьер.

Спереди расположен компактный OLED-дисплей с сенсорной кнопкой для включения/выключения устройства и выбора режима обдува.

Сверху установлена решётка для подачи воздуха. Сзади есть кнопка для регулировки яркости дисплея, лазерный датчик для фиксации изменения качества воздуха (защищён решёткой) и кнопка для смены фильтра.

Технические характеристики

Xiaomi утверждает, что скорость очистки воздуха с помощью устройства – 380 м³/ч – на 22% быстрее, чем предыдущая модель Mi Air Purifier 2S. Площадь покрытия увеличилась на 8 м² и стала составлять 45 м². Уровень шума, который очиститель издаёт в ночном режиме, достигает 32 дБ – его действительно не слышно. Однако, если включать его на максимум, громкость ощутимо повышается.

Встроенный цилиндрический фильтр HEPA 360° обеспечивает трёхуровневую очистку. Первый уровень останавливает волосы, шерсть, пыль и другие твёрдые частицы, которые находятся в воздухе. Второй – совсем маленькие частички размером до 3 мкм (сюда входят вирусы и бактерии). Третий отсеивает формальдегид и другие вредные вещества.

С помощью уже упомянутого сенсорного OLED-дисплея можно настроить следующие режимы фильтрации воздуха: ночной режим; низкую, среднюю или высокую скорость; автоматический режим и избранный. Также на нём отображается температура воздуха, уровень влажности, РМ2.5 и подключение к сети.

Вокруг кнопки включения есть цветовой индикатор. Если он горит зелёным, это значит, что PM2.5 менее 75 мкг/м³; оранжевым (как на фото ниже) – PM2.5 от 75 до 150 мкг/м³, красным – PM2.5 более 150 мкг/м³. Такой уровень у нас был во время уборки, однако очищение произошло буквально за несколько минут, когда мы открыли форточку (живём на высоком этаже, и окна выходят во двор). Правда, уровень сначала резко подскочил, однако потом опустился до зелёного и остался на нём.

Минутка теории. Итак, в нашем приборе установлен НЕРА-фильтр, который очищает воздух от РМ2.5. РМ2.5 – это воздушный загрязнитель, в состав которого входят как твердые микрочастицы, так и мельчайшие капельки жидкостей. И те, и другие размером примерно от 10 нм до 2,5 мкм. В отличие от более крупных частиц РМ2.5 легко проникают сквозь биологические барьеры и поэтому представляют наибольшую угрозу для организма. Такого размера могут быть мельчайшие кусочки сажи, асфальта и автомобильных покрышек, частицы минеральных солей, соединения тяжелых металлов, некоторые аллергены и микроорганизмы.

Самые мелкие частицы РМ2.5 при газообмене могут попадать в кровь. С ними связаны заболевания дыхательной и сердечно-сосудистой системы. Причем загрязняют и частицы сами по себе, и вредные соединения, приставшие к мельчайшим частицам угольной сажи.

По нормам ВОЗ среднесуточный уровень РМ2.5 должен составлять не больше 25 мкг/м3. Вот почему так важно очищать воздух, которым мы дышим, от вредных примесей. Кстати, с этой целью в Mi Air Purifier 3H можно вставить не только HEPA-фильтр, но и антиформальдегидный фильтр S1 и антибактериальный фильтр.

Приложение Mi Home

Программа Mi Home, доступная для установки на Android и iOS, помогает контролировать всевозможные устройства Mi – от электросамокатов до камер наблюдения. Можно с её помощью взаимодействовать и с нашим очистителем. Для начала нужно включить Bluetooth и найти его.

Устройство найдено. Необходимо подключить Mi Air Purifier к сети, нажав одновременно кнопки, показанные на картинке.

Далее нужно выбрать подходящую сеть WiFi.

Итак, когда вы проделаете все эти шаги, устройство должно начать отображаться в вашем приложении Mi Home. Можно выбрать комнату, в которой вы планируете расположить девайс:

Переименовать устройство для удобства или если хочется:

Итак, устройство добавлено. Можете поделиться им с другими членами семьи, чтобы они тоже могли с ним взаимодействовать.

Теперь очиститель отображается на панели Mi Home:

Если нажать на устройство, можно получить информацию о текущем уровне РМ2.5, влажности и температуре воздуха в комнате:

Если пролистать ниже, откроются все возможные действия с Mi Air Purifier. Можно настроить режим, в котором будет работать устройство, родительский контроль, включение и выключение по расписанию и некоторые другие функции. Также можно увидеть, через какое время следует поменять действующий фильтр. Есть возможность выключить устройство дистанционно.

Если зайти в общие настройки приложения, можно также отрегулировать управление домом, комнатами (это актуально, если у вас несколько устройств), выбрать регион и язык.

Обновить программное обеспечение устройства:

Быстро очистить кэш приложения (да, и поставить тёмный режим):

В общем, много функций, делающих взаимодействие с Mi Air Purifier проще. В принципе, приложение скачивать необязательно, но с ним легче.

Эффективность устройства

Мы уже какое-то время были в процессе тестирования очистителя воздуха от Xiaomi, когда мне пришёл положительный тест на коронавирус. Из-за некоторых симптомов дышать стало немного сложнее. Однако я заметила отличия между сном с включёнными очистителем и увлажнителем воздуха и без них. Когда устройства работали, отдыхать было легче. Плюс – один из тестов на ковид родственника, проживающего со мной, показал отрицательный результат. Возможно, дело в ошибке, так как далеко не все тесты сейчас показывают правдивую картину, но факт остаётся фактом – с очистителем переносить болезнь проще.

Ещё один пример: у моего двоюродного брата сильная аллергия на цветение берёзы. Раньше весной в период цветения его старались вывезти за границу. В этом году с поездками по известным всем причинам было тяжело, и именно очиститель воздуха помог справиться с проблемой.

Очевидные плюсы устройства: простота в транспортировке, эффективность, возможность выбора подходящего вам режима. Минусы – если включать максимальную мощность обдува, очиститель работает очень громко. Если включить автоматическую настройку режима и он посреди ночи, опять же, сам решит начать работать на максимуме, станет резко шумно. Пару раз я просыпалась от этого. У Mi Air Purifier 3H пока нет поддержки голосовых команд, хотя они есть у других очистителей от Xiaomi:

Несмотря на это, устройство мне понравилось, и я бы рекомендовала его к покупке. На Яндекс.Маркете его можно найти по цене от 10500 до 15000 рублей.

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