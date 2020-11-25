Mi Smart Antibacterial Humidifier – апрельский воздух круглый год?

Или это просто уловка маркетологов?

Наступила зима, а вместе с ней – сезон батарей и пересушенного воздуха. Надо как-то спасаться от этого, ведь морозная уличная свежесть – это хорошо, но дома дышать тоже надо.

Помимо ощущения дискомфорта, низкий уровень влажности опасен для организма тем, что из-за пересыхания слизистых носа и глаз снижается природный иммунитет. Соответственно, растёт риск заболеть респираторными заболеваниями, и, помимо этого, возможны обострения астмы и аллергии.

Тут на помощь могут прийти увлажнители. Давайте протестируем один из них, а именно Mi Smart Antibacterial Humidifier. Производители утверждают, что он способен поддерживать «апрельскую свежесть» (~60% влажности) при включении режима постоянного увлажнения. Такой уровень подходит как для нашего здоровья, так и для дома. Что ж, давайте тестировать!

Дизайн

Устройство выглядит компактно и функционально. Стоит отметить, что конструкция с заливом воды сверху – это удобно, так как можно просто открыть крышку и заполнить резервуар (однако ёмкость всё же рекомендуется чистить каждые 3 дня). Внутри обозначен максимальный уровень воды, который не следует превышать.

Корпус увлажнителя оснащён кнопкой для включения/выключения устройства, а также выбора режима распыления. Режимов 4, а если кольцо-индикатор горит красным, надо проверить, не кончилась ли вода и правильно ли установлена ёмкость для неё.

Есть возможность включить или выключить подсветку, благодаря которой виден уровень воды в резервуаре.

Технические характеристики

Как вообще работает данный девайс?

В специальный отсек заливается вода – производители рекомендуют использовать дистиллированную или очищенную водопроводную. С высокочастотными ультразвуковыми волнами (1,7 миллиона колебаний в секунду) увлажнитель испаряет воду в ультратонкие частицы размером 1-5 микрон. Эти частицы распыляются в воздух через пневматический блок.

Перед распылением и увлажнением воздуха вода проходит через область стерилизации УФ-излучением, где она дополнительно очищается.

Прибор бесшумный – даже при включении максимального уровня увлажнения громкость работы увлажнителя не превышает 38 дБ. Запатентованный водяной клапан – одна из главных фишек, которой хвастается Xiaomi в описании этого продукта.

Весит Antibacterial Humidifier всего 1,9 кг, что неудивительно, ведь он и по размерам небольшой (190 х 190 х 353 мм).

Однократное заполнение резервуара для воды до максимума обеспечивает непрерывное увлажнение в течение 12-15 часов.

Частицы, выходящие из канала распылителя, по словам производителя, проходят через кожу и проникают непосредственно к мышцам, питая организм. Это действительно актуально зимой.

Приложение Mi Home

Я уже писала про данную программу в обзоре очистителя воздуха от Xiaomi. Давайте добавим наш увлажнитель в неё.

Подключим наше устройство к сети.

Можем выбрать комнату, где установим устройство.

Можем переименовать наш увлажнитель.

Готово! Наше устройство добавлено, и мы можем начинать с ним работать.

Теперь устройство отображается среди остальных девайсов в Mi Home.

Если нажать на него, можно увидеть информацию о влажности в комнате в данный момент, переключить режим увлажнения, выключить или включить светодиодный индикатор.

Можно настроить включение и выключение увлажнителя в назначенное время.

Также можно прямо в приложении выбрать уровень влажности, который постоянно будет поддерживаться увлажнителем. Давайте остановимся на рекомендованных 60%.

Можно отметить, что уже через несколько часов после использования устройства в комнате стало свежее и комфортнее (уровень влажности поднимается в среднем на 5% за час).

Кому я рекомендую Mi Smart Antibacterial Humidifier

Тем, кто остро ощущает сезонные изменения уровня влажности. Тем, кому принципиально, чтобы воздух был не только чистый, но и свежий.

Из очевидных плюсов можно отметить:

функциональность устройства – оно хорошо справляется со своими «обязанностями»;

его компактность;

удобство управления девайсом через приложение.

Минусы:

надо обращать внимание на место расположения увлажнителя – некоторые предметы и поверхности могут промокнуть, если он долго будет работать рядом с ними;

несмотря на то, что вода проходит УФ-очищение перед преобразованием в пар, если налить обычной водопроводной воды, не пропущенной через фильтр и недистиллированной, может подскочить РМ2.5 уровень в комнате (про РМ2.5 я также писала в статье про очиститель от Xiaomi), что значит, что выпускаемый увлажнителем пар не такой уж чистый.

Кроме того, нужно учитывать, что уровень влажности, который показывает само устройство, может быть завышен (примерно на 10%) в связи с тем, что оно находится в центре зоны увлажнения. Следовательно, лучше иметь ещё один датчик, который будет измерять уровень влажности хотя бы в паре метров от нашего девайса.

Если учесть все вышеперечисленные тонкости, использование Mi Smart Antibacterial Humidifier будет только в радость. Сейчас его можно приобрести по цене от 3800 до 5500 на Яндекс.Маркете.

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