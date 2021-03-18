Oppo A53 — детальный обзор интересного смартфона

Красивый, бюджетный и функциональный смартфон.

Oppo A53 вышел 20 августа 2020 года. Он позиционирует себя как быстрое, стильное и удобное устройство. К внешнему виду вопросов нет – A53 действительно выглядит модно и современно. Однако давайте копнём поглубже и узнаем, какие преимущества и недостатки таятся за мерцающим корпусом.

Дизайн

Первое впечатление от смартфона положительное: его удобно держать в руках. Весит Oppo A53 186 граммов – немало, но, благодаря тому, что он достаточно тонкий (8.4 мм), вес не чувствуется. Диагональ экрана – 6,5 дюймов.

Корпус устройства может быть в трёх цветах: чёрном, голубом и мятном (как у нас). 3D-дизайн с эффектом переливов света смотрится достаточно эффектно.

Сзади расположена камера с 3 модулями (о ней подробнее ниже), вспышка, датчик отпечатка пальца. Передняя камера находится в левом верхнем углу экрана – как у многих современных смартфонов. Она подсвечивается при селфи, чтобы напомнить пользователю, куда смотреть.

Устройство оснащено стереодинамиками, разъёмом для наушников (который всё реже можно встретить в современных смартфонах), выходом для зарядного устройства USB Type-C.

Технические характеристики

Память. Оперативная память Oppo A53 – 4 Гб (LPDDR4X), а встроенная – 64 или 128 Гб на выбор.

Процессор. Сердце смартфона – чип под номером 460 от Snapdragon. Не менее интересна в начинке Oppo технология RAM+, что-то подобное используются в компьютерах. Подробности этого алгоритма читать вам будем не очень интересно, поэтому просто знайте, что с ним ваш Oppo будет работать шустрее.

Аккумулятор. Стоит отметить впечатляющую ёмкость батареи – 5000 мА·ч. Кроме того, смартфон поддерживает функцию быстрой зарядки до 18 Вт (от нуля до ста смартфон заряжается приблизительно за полтора часа). Даже при активном использовании устройства о подзарядке можно будет забыть на пару дней точно.

Комплектация Oppo A53 максимально полная: кабель USB, зарядка (что особенно ценно, так как сейчас при приобретении смартфонов порой её приходится докупать), инструмент для извлечения SIM-карты, защитная плёнка для экрана, краткое руководство, буклет с гарантийным талоном и дополнительные примечания.

Экран 1600×720 (HD), обновление картинки – от 60 до 90 Гц. По умолчанию экран обновляется в зависимости от обстоятельств. В настройках, помимо этого автоматического, можно выбрать режим на «90 Гц» или «60 Гц». Однако большинство игр и сейчас поддерживают только обновление в 60 Гц, так что 90 Гц – задел Oppo на будущее. Кроме того, 60 Гц позволяют дольше пользоваться устройством без подзарядки.

Дисплей жидкокристаллический – это не самый экономичный вариант, так как IPS-дисплеи потребляют много энергии. Потому что чёрный цвет экрана тоже подсвечивается, а не отключается как у Амолед. Кстати, про отличия таких экранов от AMOLED можно прочитать здесь.

Операционная система – ColorOS 7.2. Одной из главных новых функций в ней является «Ускорение запуска приложений». Искусственный интеллект по мере использования смартфона учится контролировать энергопотребление в различных сценариях. OPPO считает, что данная функция помогает ускорить загрузку некоторых приложений до 70%. Вообще создатели Oppo всерьёз озаботились сохранением заряда батарейки: помимо «Ускорения запуска приложений» у смартфона есть «Энергосберегающий режим» и «Супер-энергосберегающий режим». Также можно отслеживать, какие приложения расходуют больше всего заряда и управлять расходом батареи.

В телефон встроено приложение для редактирования видео Soloop, а также OPPO LAB – классная программа для создания собственного рингтона.

ColorOS включает в себя Hyper Boost – улучшенную поддержку игр. С ним играть действительно интереснее, ведь экран стал откликаться быстрее. Кроме того, была добавлена 4D-вибрация для лучшего погружения в игру.

Подробный обзор ColorOS 7.2 мы спрятали здесь.

Андроид отличается от конкурента тем, что вы можете полностью изменить внешнийвид экрана. Для этого предусмотрен магазин тем, где вы можете найти шрифт, обои или полноценную тему на свой вкус.

Смартфон оснащён NFC

Ситуация в мире постепенно улучшается, однако в большинстве мест до сих пор требуют надевать маски. Поэтому предусмотрительнее приобретать смартфон с NFC и при этом оснащённый отпечатком пальца. Так платить будет проще, чем пользоваться разблокировкой по лицу.

Кстати об идентификации лица – Oppo использует селфи-камеру без дополнительных датчиков. Следовательно, при плохом освещении распознавание будет происходить с перебоями, потому особые инфракрасные датчики не предосмотрены.

Камера

Основная камера включает в себя макрообъектив 2 Мп, основной объектив 13 Мп и сенсор глубины 2 Мп. При дневном освещении снимки получаются относительно неплохие.

Оппо А53 неплохо передаёт цвета – даже яркие. Посмотрите на эти необычные кормушки!

Однако, как только на улице начинает темнеть, качество изображения резко падает, и сфокусироваться на объектах становится всё сложнее. Но автофокус в большинстве случаев вам поможет в этом.

А вот фото, сделанное в тёмное время суток на Oppo A53:

Для сравнения – фото, сделанное в той же самой локации на iPhone SE 2020. Передача цветов лучше, а чёткость выше.

Также в камере можно выбрать режим «Эксперт». Вот фото, сделанное без использования этого режима. А сам режим позволяет вам настраивать резкость, баланс белого и другие параметров снимка, как профессионалу.

А вот фотография, сделанная в режиме «Эксперт». Детали видны чётче, но само фото стало выглядеть немного неестественно.

Что касается видео, стабилизация отсутствует, фокус прыгает. Есть шестикратный зум, однако при его использовании страдает качество, потому что зум электронный, а не оптический. Но здесь и бюджет не тот.

Портрет на заднюю камеру вышел неплохо. Размытие идёт чётко по контуру и выглядит естественно.

При ночной съёмке изображение нечёткое, видны шумы, освещение скачет. Крупные детали экспозиции различить можно, но с мелкими – проблемы, как и при дневной съёмке.

Хотя разработчики предусмотрели алгоритм, позволяющий вести ночную съёмку в улучшенном качестве, им всё ещё есть к чему стремиться. Но мне ночная съёмка, особенно портретная, и правда понравилась.

Фронтальная камера у Oppo на 8 МП. Среди её возможностей умная бьютификация, также поддерживается портретный режим боке. Как и при съёмке на заднюю камеру, можно использовать 15 фильтров для различных ситуаций и композиций.

Кому стоит приобрести Oppo A53

Oppo A53 – это стильное устройство с красивым интерфейсом и мощным аккумулятором. Оно понравится тем, кому важно, чтобы смартфон не разрядился в самый неподходящий момент. Аутентичная прошивка Оппо не похожа на программное обеспечение других более популярных брендов.

Хотя начинка и не игровая в полном смысле этого слова, но стереодинамики и 4D-вибрация помогут насладиться процессом игры (хотя и не на ультра-настройках).

Oppo A53 – это не профессиональная камера, однако многие фото получаются не хуже, чем на дорогие смартфоны.

Также это неплохой бюджетный телефон с NFC, отпечатком пальца, неплохим экраном и даже стереодинамиками.

Цены. Сейчас Oppo A53 можно купить у официальных поставщиков за 12990 рублей за версию с 64 Гб памяти и за 14990 рублей за 128-гигабайтную версию. На Яндекс.Маркете можно сэкономить не менее 1000 на каждом варианте. На Авито есть возможность приобрести Oppo А53 от 8000 рублей, что лично я считаю самым грамотным решением с этим телефоном. Потому что многие A53 на Авито ещё на гарантии, ведь телефон вышел в августе 20-го.

В общем, Oppo A53 однозначно советую всем! Особенно, тем, кто ищет хороший смартфон за адекватные деньги.

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