Новое слово в мобильном гейминге: полный обзор Poco X3 NFC
Проигрывает ли ему айфон?
Вышедший месяц назад смартфон от Xiaomi произвёл небывалый фурор среди покупателей, особенно среди тех, кто всерьёз увлекается играми на мобильных устройствах. Чем же уникален Poco X3 NFC?
Дизайн
Смартфон доступен в 2 цветах: сером и синем. Внешний вид довольно аутентичен: система четырёх камер со вспышкой, расположенная в кругу, выглядит красиво и функционально. Чем-то напоминает пятёрку на игральном кубике.
Силиконовый чехол идёт в комплекте, как и устройство для быстрой зарядки Quick Charge, руководство пользователя, гарантийный талон и скрепка для извлечения симки.
Снизу на корпусе имеются разъём для зарядки USB Type-C и 3,5 мм разъём для наушников. Вот оно – первое отличие от Apple, в новых моделях которой нет мини-джека. Конечно, сейчас многие пользуются беспроводной гарнитурой, но всё же ситуации бывают разные, и лишний разъём (впрочем, как и наушники в комплекте, которых нет ни у Apple, ни у Xiaomi) никому бы не помешал.
Передняя панель представляет собой прямоугольник с мягкими углами длиной с руку взрослого человека. Кому-то данный телефон может показаться слегка громоздким. Вся передняя часть – дисплей. У Poco нет рамок или кнопок, единственное, что выделяется ярко-чёрной точкой – это фронтальная камера, что выглядит несколько необычно, но к её расположению быстро привыкаешь и забываешь о ней.
Сканер отпечатка пальца встроен в кнопку блокировки, что может первоначально создать некоторые трудности. Лично я раз 5 заблокировала телефон, машинально нажимая на кнопку уже отсканированным пальцем. Однако в итоге эта функция оказалась очень удобной.
Технические характеристики
6,67-дюймовый дисплей DotDisplay действительно большой, как и сам смартфон. Разрешение FHD+ в 2400×1080 пикселей позволяет передавать высококачественную картинку.
Poco X3 продаётся в двух вариантах – со встроенной памятью 64 и 128 ГБ. ОЗУ в обоих случаях LPDDR4X на 6 ГБ, что действительно круто. Но почему данную модель называют именно геймерской? Вот важные для игрового процесса спецификации, которые заявлены на официальном сайте Xiaomi:
Кроме того, устройство оснащено двойными стереодинамиками и Z-осевым вибромотором с более чем 150 режимами вибрации. Что ж, не лишним будет протестировать, так ли хорош Snapdragon 732G в сочетании с частотой обновления 120 Гц (в айфонах, напомню, всё ещё 60 Гц) и частотой дискретизации дисплея 240 Гц. Пробовать будем на популярной в последнее время игре Call of Duty: Mobile.
Немаловажный фактор – насколько сильно смартфон нагревается при активном времяпрепровождении в нём большого количества времени. Производители утверждают, что благодаря технологии LiquidCool 1.0 Plus телефон не перегреется при любых игровых нагрузках. Что ж, за полчаса активной игры телефон стал чуть тёплым, тогда как iPhone 12 за это же время уже бы очень сильно нагрелся. Работает!
Однако в те моменты, когда вам не нужна частота 120 Гц, вполне можно включить 60 Гц.
Дисплей с низким уровнем синего излучения, сертифицированный TÜV Rheinland – несомненно, плюс для тех, кто много времени проводит за экраном.
Минус Poco X3 – его громоздкость и увесистость. 215 граммов – это гораздо тяжелее, чем, например, iPhone 12 (162 г), iPhone 12 Pro (187 г), Samsung Galaxy S20 (163 г), Samsung Galaxy S20 Plus (186 г).
Батарея на 5160 мА·ч и при этом быстрая зарядка 33 Вт – это значит, что о переносном блоке можно забыть. Владельцы айфонов, увы, не привыкли обходиться без аккумулятора, который всегда с собой, ведь даже у новых айфонов ёмкость аккумулятора ниже. iPhone 12 Pro Max, самая дорогая версия смартфона из новой коллекции, получил батарею всего на 3687 мА·ч.
Операционная система в Поко – MIUI 12 на базе Android 10.
Основная тема MIUI 12 – космос. В связи с этим на выбор предлагается множество красочных космических тем, в том числе анимационных.
Можно установить множество тем, меняющих иконки приложений в меню и делающих интерфейс уникальным.
Вот как, к примеру, выглядит экран блокировки, когда телефон стоит на зарядке:
Другие немаловажные изменения, внесённые MIUI 12: усиленная защита конфиденциальности, новые яркие и плавные анимации, а также множество небольших изменений (разделение «Шторки уведомлений» и «Центра управления», плавающие окна, несколько новых эффектов в камере).
Важный момент, на котором заострили внимание производители – наличие модуля NFC. Мы его проверили – он работает исправно.
По производительности Poco X3 NFC набрал 301581 в AnTuTu, что, в целом, неплохо.
Камера
Несмотря на то, что смартфон заточен под гейминг, стоит упомянуть о его камере.
Что ж, давайте для начала взглянем на фото, сделанное днём, при нормальном освещении.
Также у основной камеры есть множество фильтров и режимов, да и, в целом, она неплохо справляется со своей задачей.
Что касается ночной съёмки, то лучше всё же снимать со вспышкой, так как качество без вспышки ухудшается.
Кому стоит купить Poco X3 NFC?
В первую очередь – тому, кто гонится за высококачественной мобильной игрой. Мощный аккумулятор, высокая частота обновления экрана, хорошее разрешение, система 3D-охлаждения – это причины, за которые Poco заслуживает хорошую оценку. Камера всё же, по моему мнению, не дотягивает до айфоновских снимков (даже если сравнивать с моим айфоном SE первого поколения). Смартфон большой и тяжёлый, к чему также надо привыкнуть, однако в остальном я бы рекомендовала его к покупке.
На «Яндекс.Маркете» стоимость Poco X3 NFC варьируется от 20000 до 23500. Это адекватная цена для телефона с такими хорошими характеристиками. Когда я зашла в «М.Видео» спустя всего неделю после начала продаж, то не увидела телефон на стенде. Поинтересовалась у консультанта, можно ли взглянуть на модель, но он ответил, что все раскупили. Думаю, из этой истории можно сделать вывод, что Поко действительно многим пришёлся по душе, и задуматься над покупкой.
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