Новое слово в мобильном гейминге: полный обзор Poco X3 NFC

Вышедший месяц назад смартфон от Xiaomi произвёл небывалый фурор среди покупателей, особенно среди тех, кто всерьёз увлекается играми на мобильных устройствах. Чем же уникален Poco X3 NFC?

Дизайн

Смартфон доступен в 2 цветах: сером и синем. Внешний вид довольно аутентичен: система четырёх камер со вспышкой, расположенная в кругу, выглядит красиво и функционально. Чем-то напоминает пятёрку на игральном кубике.

Силиконовый чехол идёт в комплекте, как и устройство для быстрой зарядки Quick Charge, руководство пользователя, гарантийный талон и скрепка для извлечения симки.



Снизу на корпусе имеются разъём для зарядки USB Type-C и 3,5 мм разъём для наушников. Вот оно – первое отличие от Apple, в новых моделях которой нет мини-джека. Конечно, сейчас многие пользуются беспроводной гарнитурой, но всё же ситуации бывают разные, и лишний разъём (впрочем, как и наушники в комплекте, которых нет ни у Apple, ни у Xiaomi) никому бы не помешал.

Передняя панель представляет собой прямоугольник с мягкими углами длиной с руку взрослого человека. Кому-то данный телефон может показаться слегка громоздким. Вся передняя часть – дисплей. У Poco нет рамок или кнопок, единственное, что выделяется ярко-чёрной точкой – это фронтальная камера, что выглядит несколько необычно, но к её расположению быстро привыкаешь и забываешь о ней.

Сканер отпечатка пальца встроен в кнопку блокировки, что может первоначально создать некоторые трудности. Лично я раз 5 заблокировала телефон, машинально нажимая на кнопку уже отсканированным пальцем. Однако в итоге эта функция оказалась очень удобной.

Технические характеристики

6,67-дюймовый дисплей DotDisplay действительно большой, как и сам смартфон. Разрешение FHD+ в 2400×1080 пикселей позволяет передавать высококачественную картинку.

Poco X3 продаётся в двух вариантах – со встроенной памятью 64 и 128 ГБ. ОЗУ в обоих случаях LPDDR4X на 6 ГБ, что действительно круто. Но почему данную модель называют именно геймерской? Вот важные для игрового процесса спецификации, которые заявлены на официальном сайте Xiaomi:



Кроме того, устройство оснащено двойными стереодинамиками и Z-осевым вибромотором с более чем 150 режимами вибрации. Что ж, не лишним будет протестировать, так ли хорош Snapdragon 732G в сочетании с частотой обновления 120 Гц (в айфонах, напомню, всё ещё 60 Гц) и частотой дискретизации дисплея 240 Гц. Пробовать будем на популярной в последнее время игре Call of Duty: Mobile.