Redmi 9 – отзыв от владельца айфона

Что скрывается за футуристичным дизайном?

Redmi 9 – вышедший в этом году телефон, один из полюбившейся всем бюджетной линейки Redmi, причём с NFC. Давайте взглянем на него поближе. Заодно я поделюсь опытом, каково это: переходить на андроид после 6,5 лет пользования яблочными телефонами.

Дизайн

Смартфон оснащён дисплеем Dot Drop диагональю 6,53 дюйма с FHD+ разрешением в 2340×1080 пикселей. Пользоваться им после iPhone SE 1 поколения было очень непривычно, поскольку держать его в одной руке и, к примеру, печатать не очень удобно, гораздо проще взять его обеими руками. Соотношение площади экрана к площади корпуса 89,83%, что ещё больше по сравнению с Redmi 8.

Сканер отпечатков пальцев располагается на задней панели, что, в целом, удобно, так как после прикладывания пальца Redmi 9 разблокируется очень быстро, однако, если у вас не было смартфона со сканером, который находится не на передней панели, потребуется время, чтобы привыкнуть подносить палец сразу к нему, а не к камерам. Впрочем, если вас не устраивает сканер отпечатка, вы можете настроить разблокировку по лицу с ИИ (с ней могут возникнуть сложности в условиях плохого освещения) или же графический ключ.

Кстати о задних камерах – здесь их четыре, они расположены по центру и смотрятся достаточно стильно. Их функционал рассмотрим чуть позже.

Снизу на корпусе имеются разъём для зарядки USB Type-C и 3,5 мм разъём для наушников.

Кстати, ещё один очевидный плюс андроида – возможность быстро сменить тему на свой вкус. Изменится внешний вид иконок приложений, а также заставка.

Мой коллега Александр Фокин разобрал данную модель телефона, полюбопытствовав, сложно ли и затратно ли чинить Redmi 9.

Выводы таковы: если вы разбираетесь в «телефоностроении», замена экрана, аккумулятора или других частей пройдёт для вас несложно, при наличии соответствующего опыта, конечно. А цены на запчасти вполне адекватные, это же Xiaomi.

Технические характеристики

8-ядерного процессора MediaTek Helio G80 с частотой до 2.0 ГГц вполне хватает для совершения каждодневных операций – общения и просмотра контента в соцсетях, пользования игровыми приложениями. Небольшим минусом, однако, является отсутствие поддержки AR (дополненной реальности).

Redmi 9 доступен в двух модификациях: 3 ГБ ОЗУ + 32 ГБ встроенной памяти и 4 ГБ ОЗУ + 64 ГБ встроенной памяти. На случай, если вам не хватает 32 или 64 ГБ, в телефоне присутствует слот для карты памяти microSD.

Яркость экрана 400 нит – вполне стандартная для бюджетного смартфона.

Ёмкости аккумулятора в 5020 мА·ч хватает на активное использование смартфона в течение суток и даже дольше без подзарядки (со съёмкой фото и видео, просмотром соцсетей, использованием браузера и игровых приложений) – проверено! Когда пользуешься айфоном, выходить из дома без портативной зарядки – не очень хорошая идея, однако с Redmi я забыла про необходимость всегда носить блок с собой.

В принципе, если вы используете телефон только как «звонилку», Redmi – идеальный вариант, поскольку может выдержать и 2-3 дня без подзарядки.

Помимо этого, телефон поддерживает технологию быстрой зарядки Quick Charge 3.0 (10 Вт (5В/2А) зарядное устройство включено в комплект поставки).

Также в стартовую комплектацию входят: защитный чехол, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения SIM-карты, руководство пользователя и гарантийный талон. Значительный минус – Xiaomi не кладёт наушники в коробку, а ведь ими пользуются все.



Смартфон оснащён NFC

Сейчас, когда все носят маски, это особенно удобно и актуально, ведь Face ID при оплате воспользоваться не получится.

Ещё одно очевидное преимущество для человека, переходящего с Apple на Android – это функция «Очистка». Можно просто зайти в приложение, начать «очистка» и за несколько секунд избавиться от лишних скопившихся за время работы с устройством данных.

Большой плюс для зрения (помимо большого экрана) – возможность включить тёмный режим на всём телефоне, а не только в отдельных приложениях.

Redmi 9 хорошо защищён от пыли и влаги: случайное пролитие чая на него помогло мне в этом убедиться. Жидкость никак не повлияла на работу устройства – оно не стало глючить или перезагружаться.

Текущая версия MIUI, доступная на Redmi 9 – 11.0.7.0. MIUI представляет собой видоизменённый пользовательский интерфейс, из-за которого многие выбирают именно смартфоны Xiaomi. Аутентичный дизайн очистки экрана и различных тем доступен именно благодаря MIUI.

Однако есть и минус, который отмечают многие пользователи телефонов Xiaomi – реклама во встроенных приложениях. Такова политика компании: она продаёт гаджеты по бюджетным ценам, и прибыль приходится извлекать из показа рекламы пользователям. Тем не менее, данную «функцию» можно отключить.

Протестируем производительность нашего смартфона.

Наш результат – 363 (производительность одного ядра процессора) и 1284 (производительность всех ядер вместе). По сравнению со многими смартфонами из примерно той же ценовой категории Redmi 9 выигрывает. К примеру, Huawei Y6s (9499 рублей) имеет показатели 175 и 1007 соответственно. Honor 8A Prime (9990 рублей) – 179 и 1001. ZTE Blade 20 Smart (11990 рублей) – 287 и 1127.

Камера

В Redmi 9 – система, состоящая из четырёх камер с ИИ: 13 Мп (широкоугольная камера), 8 Мп (сверхширокоугольная камера), 5 Мп (макрообъектив) и 2 Мп (сенсор глубины). Вот, к примеру, как выглядит осенний облачный пейзаж, снятый на этот смартфон:

Любителей инстаграма наверняка заинтересует, как смартфон справляется со съёмкой еды. Я тоже полюбопытствовала, и вот результат (в принципе, неплохой):

Вот как у смартфона получается «Портрет» на основной камере. Хороший результат, границы вполне чёткие, размытость смотрится естественно.

В целом, качество и цветопередача неплохие. Но это дневная съёмка, она под силу любому бюджетному смартфону. А как камера приспособится к ночным условиям?

Фото, сделанное ночью, выглядит ожидаемо для смартфона данной ценовой категории, однако айфон SE 2016 года выпуска всё же справился бы лучше.

Далее хочу показать фото, сделанные моим коллегой Александром: это три кадра с одной точки, но со всех камер по очереди.

При условии дневного освещения камера справляется не идеально, но уже лучше.

Также у устройства имеется набор стандартных функций: «спуск ладонью», имитация вспышки при помощи дисплея и таймер съёмки. Кроме того, смартфон оснащён режимом «Профи», позволяющим отрегулировать баланс белого, фокус, выдержку, светочувствительность и настроить объектив – всё, как в профессиональных фотоаппаратах.

Что касается записи видео, её можно вести с разрешением 1080p с частотой 30 кадров/с или 720p с частотой 30 кадров/с.

Вот пример видео в дневное время, снятый моим коллегой Александром.

При съёмке видео я сначала шла, чтобы проследить, как себя будет при этом вести фокус, а затем остановилась и начала снимать уже в неподвижном положении.

Видно, что стабилизация при съёмке отсутствует.

На Redmi 9 также есть режим «Замедление», при включении которого качество самой записи ухудшается, однако эффект замедленной съёмки работает хорошо.

Кроме того, для любителей снимать истории в Redmi 9 есть режим «Видеоклип», где можно настроить различные эффекты и отрегулировать параметр «Улучшение», а также использовать «Калейдоскоп».

У Redmi 9 фронтальная камера 8 Мп, снимающая в HDR. Давайте выясним, как она справится с обычным селфи и режимом «Портрет». Итак, обычное фото на фронталку вышло довольно неплохо, но опять же – это не айфон.

Перед нами смартфон за 11990 рублей (со скидкой модель с памятью 3ГБ+32ГБ сейчас можно приобрести за 9990).

Тестируем режим портрета.



Размытие, как и в режиме портрета на задней камере, выглядит естественного. Да, Redmi не снимает, как профессиональный фотоаппарат, но для камеры «неяблочного» телефона результаты довольно неплохие. Однако не будем забывать, что тут важную роль играет хорошее освещение, при более плохом результат был бы хуже.

Итак, съёмка на Redmi 9 уступает дорогим смартфонам по качеству, но радует большое количество встроенных фильтров и возможностей.

Кому стоит купить Redmi 9?

Подводим итог: кому точно стоит взять Redmi 9? Моему Айфону SE 1-го поколения Redmi, бесспорно, проигрывает, если дело касается фото- и видеосъёмки.

Однако он подойдёт тем, кто гонится за выносливой батареей, интересным интерфейсом, простым и понятным функционалом, наличием NFC и при всём этом низкой ценой. Приятными бонусами также являются водоустойчивость и ударостойкость, а это значит, что смартфон будет работать не только хорошо, но и долго.

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