Список смартфонов, на которые можно установить Android 12
Пока их не так уж и много.
Почитали об Android 12? С нетерпением ждете возможности опробовать новую ОС? Пока что гаджетов, поддерживающих ее не так много. Но в будущем их число будет постоянно расти.
Вот список.
На данный момент первую бету смогут опробовать лишь владельцы 11 устройств. Вот этих:
- Стильный ASUS Zenfone 8, представленный на прошлой неделе
- OnePlus 9
- Продвинутый OnePlus 9 Pro
- Флагманский OPPO Find X3 Pro
- К сожалению, не распространенный у нас TCL 20 Pro 5G
- Симпатичный Vivo iQOO 7
- Xiaomi Mi 11, который у нас уже продается
- Лучший камерофон на планете Xiaomi Mi 11 Ultra
- Xiaomi Mi 11i
- Xiaomi Mi 11X Pro
- Еще один камерофон ZTE Axon 30 Ultra 5G
В будущем сюда добавятся:
- Google Pixel 3
- Nokia X20
- Флагманы и среднебюджетники Samsung Galaxy
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