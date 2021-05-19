Android

Список смартфонов, на которые можно установить Android 12

19 Май, 2021

Список смартфонов, на которые можно установить Android 12

Пока их не так уж и много.

Почитали об Android 12? С нетерпением ждете возможности опробовать новую ОС? Пока что гаджетов, поддерживающих ее не так много. Но в будущем их число будет постоянно расти.

Android

Вот список.

На данный момент первую бету смогут опробовать лишь владельцы 11 устройств. Вот этих:

  1. Стильный ASUS Zenfone 8, представленный на прошлой неделе
  2. OnePlus 9
  3. Продвинутый OnePlus 9 Pro
  4. Флагманский OPPO Find X3 Pro
  5. К сожалению, не распространенный у нас TCL 20 Pro 5G
  6. Симпатичный Vivo iQOO 7
  7. Xiaomi Mi 11, который у нас уже продается
  8. Лучший камерофон на планете Xiaomi Mi 11 Ultra
  9. Xiaomi Mi 11i
  10. Xiaomi Mi 11X Pro
  11. Еще один камерофон ZTE Axon 30 Ultra 5G

В будущем сюда добавятся:

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