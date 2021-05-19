Список смартфонов, на которые можно установить Android 12

Пока их не так уж и много.

Почитали об Android 12? С нетерпением ждете возможности опробовать новую ОС? Пока что гаджетов, поддерживающих ее не так много. Но в будущем их число будет постоянно расти.

Вот список.

На данный момент первую бету смогут опробовать лишь владельцы 11 устройств. Вот этих:

В будущем сюда добавятся:

Google Pixel 3

Nokia X20

Флагманы и среднебюджетники Samsung Galaxy

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