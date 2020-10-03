7 скрытых фишек на Apple Watch
Собрали самые интересные.
С появлением watchOS 7 Apple представила множество новых функций для Apple Watch среди которых: трекер сна, таймер мытья рук, а также множество мелких дополнений, которые могли остаться незамеченными среди пользователей. Мы решили рассказать о самых интересных из них.
Настройте цели активности
Если вы хотите, чтобы ваши спортивные достижения стали более сложными, то вы можете регулировать их в настройках. Для этого:
- Откройте приложение «Активность» на часах Apple Watch.
- Смахните вверх, затем нажмите «Изменить цели».
- Нажатиями увеличьте или уменьшите количество активных калорий для ежедневной цели подвижности, затем нажмите «Далее».
- Нажатиями увеличьте или уменьшите количество минут для ежедневной цели упражнений, затем нажмите «Далее».
- Нажатиями увеличьте или уменьшите количество часов для ежедневной цели разминки, затем нажмите «ОК».
Включите функции устного переводчика Siri
Apple улучшила возможности Siri – теперь вы можете запросить у голосового помощника устный перевод. Чтобы воспользоваться этой функцией, поднимите запястье часами, поприветствуйте Siri и запросите у нее перевод любой фразы. Siri может перевести на 10 любых языков, среди которых испанский, английский, японский, арабский, китайский и русский.
Увеличивайте количество усложнений на циферблате
Усложнения – небольшие кусочки информации, которые вы видите на своем экране. Раньше только приложении “Погода” можно было отображать более одного усложнения на экране. В watchOS 7 Apple сделала так, что вы можете иметь несколько функций из одного и того же приложения на циферблате – например, из датчика сердечной активности.
Создавайте новые типы тренировки
В WatchOS 7 Apple добавила четыре новых типа тренировок. Теперь вы можете точно отслеживать показатели физической подготовки для танцев, функционально-силовых тренировок, основных тренировок и восстанавливающих упражнений после тренировки. Apple Watch применяет уникальные алгоритмы к данным, собранным встроенным акселерометром, гироскопом и пульсометром, чтобы точно измерить вашу физическую нагрузку.
Прокладывайте маршруты на картах
В watchOS 7 теперь вы можете видеть велосипедные маршруты на Apple Watch. Приложение Карты представляет желаемый маршрут вместе с такой информацией, как высота над уровнем моря, загруженность дорог и наличие велосипедных дорожек.
Воспользуйтесь удаленным доступом к камере с циферблата
Apple представила новое усложнение для приложения Камера, так что теперь вы можете управлять камерой своего iPhone прямо с циферблата. Так же там есть новый трехсекундный обратный отсчет.
Включите режим “Учебное время”
Вы можете убрать отвлекающие вас уведомления, когда сосредоточены на чем-то. Для этого вы можете воспользоваться режимом “Учебное время”:
- Откройте приложение Watch на iPhone. Нажмите «Все часы», а затем выберите часы вашего ребенка.
- Нажмите «Готово», а затем — «Учебное время».
- Включите режим «Учебное время», а затем нажмите кнопку «Изменить расписание».
- Выберите дни и время, когда режим «Учебное время» должен быть включен.
- Нажмите «Добавить время», чтобы настроить дополнительное расписание в тот же день. Например, можно настроить расписание для утренних занятий и еще одно расписание для послеобеденных занятий.
А какая из функций заинтересовала вас больше всего?
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