7 скрытых фишек на Apple Watch

Собрали самые интересные.

С появлением watchOS 7 Apple представила множество новых функций для Apple Watch среди которых: трекер сна, таймер мытья рук, а также множество мелких дополнений, которые могли остаться незамеченными среди пользователей. Мы решили рассказать о самых интересных из них.

Настройте цели активности

Если вы хотите, чтобы ваши спортивные достижения стали более сложными, то вы можете регулировать их в настройках. Для этого:

Откройте приложение «Активность» на часах Apple Watch. Смахните вверх, затем нажмите «Изменить цели». Нажатиями увеличьте или уменьшите количество активных калорий для ежедневной цели подвижности, затем нажмите «Далее». Нажатиями увеличьте или уменьшите количество минут для ежедневной цели упражнений, затем нажмите «Далее». Нажатиями увеличьте или уменьшите количество часов для ежедневной цели разминки, затем нажмите «ОК».

Включите функции устного переводчика Siri Apple улучшила возможности Siri – теперь вы можете запросить у голосового помощника устный перевод. Чтобы воспользоваться этой функцией, поднимите запястье часами, поприветствуйте Siri и запросите у нее перевод любой фразы. Siri может перевести на 10 любых языков, среди которых испанский, английский, японский, арабский, китайский и русский. Увеличивайте количество усложнений на циферблате Усложнения – небольшие кусочки информации, которые вы видите на своем экране. Раньше только приложении “Погода” можно было отображать более одного усложнения на экране. В ‌watchOS 7‌ Apple сделала так, что вы можете иметь несколько функций из одного и того же приложения на циферблате – например, из датчика сердечной активности. Создавайте новые типы тренировки В WatchOS 7 Apple добавила четыре новых типа тренировок. Теперь вы можете точно отслеживать показатели физической подготовки для танцев, функционально-силовых тренировок, основных тренировок и восстанавливающих упражнений после тренировки. Apple Watch применяет уникальные алгоритмы к данным, собранным встроенным акселерометром, гироскопом и пульсометром, чтобы точно измерить вашу физическую нагрузку. Прокладывайте маршруты на картах В ‌watchOS 7‌ теперь вы можете видеть велосипедные маршруты на Apple Watch. Приложение Карты представляет желаемый маршрут вместе с такой информацией, как высота над уровнем моря, загруженность дорог и наличие велосипедных дорожек. Воспользуйтесь удаленным доступом к камере с циферблата Apple представила новое усложнение для приложения Камера, так что теперь вы можете управлять камерой своего iPhone прямо с циферблата. Так же там есть новый трехсекундный обратный отсчет. Включите режим “Учебное время” Вы можете убрать отвлекающие вас уведомления, когда сосредоточены на чем-то. Для этого вы можете воспользоваться режимом “Учебное время”: Откройте приложение Watch на iPhone. Нажмите «Все часы», а затем выберите часы вашего ребенка. Нажмите «Готово», а затем — «Учебное время». Включите режим «Учебное время», а затем нажмите кнопку «Изменить расписание». Выберите дни и время, когда режим «Учебное время» должен быть включен. Нажмите «Добавить время», чтобы настроить дополнительное расписание в тот же день. Например, можно настроить расписание для утренних занятий и еще одно расписание для послеобеденных занятий. А какая из функций заинтересовала вас больше всего?

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