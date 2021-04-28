Инструкции для Apple Watch

Как проверить версию watchOS на Apple Watch?

28 Апр, 2021

Как проверить версию watchOS на Apple Watch?

Все просто.

Приобрели Apple Watch недавно или же пользуетесь ими давно? Отключили автоматические обновления (специально или же случайно)? Что же, велика вероятность, что у вас старое ПО. И такие фишки, как, например, возможность разблокировать айфон в маске (нужен айфон, начиная с iPhone X), не работают.

watchOS 7.4

Рассказываем, где смотреть актуальную версию прошивки watchOS.

Самое приятное, что абсолютно на всех Apple Watch проверка происходит одинаково. Достаточно выполнить следующие шаги:

1) Нажимаем колесико Digital Crown (круглое сбоку).

2) Находим Настройки (шестеренка, как на айфоне).

3) Проходим в пункт Основные.

4) Далее нажимаем на подпункт Об устройстве.

5) Вот, она искомая версия watchOS. У меня самая последняя, 7.4. У вас?

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