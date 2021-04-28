Как проверить версию watchOS на Apple Watch?

Все просто.

Приобрели Apple Watch недавно или же пользуетесь ими давно? Отключили автоматические обновления (специально или же случайно)? Что же, велика вероятность, что у вас старое ПО. И такие фишки, как, например, возможность разблокировать айфон в маске (нужен айфон, начиная с iPhone X), не работают.

Рассказываем, где смотреть актуальную версию прошивки watchOS.

Самое приятное, что абсолютно на всех Apple Watch проверка происходит одинаково. Достаточно выполнить следующие шаги:

1) Нажимаем колесико Digital Crown (круглое сбоку).

2) Находим Настройки (шестеренка, как на айфоне).

3) Проходим в пункт Основные.

4) Далее нажимаем на подпункт Об устройстве.

5) Вот, она искомая версия watchOS. У меня самая последняя, 7.4. У вас?

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