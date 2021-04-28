Как проверить версию watchOS на Apple Watch?
Все просто.
Приобрели Apple Watch недавно или же пользуетесь ими давно? Отключили автоматические обновления (специально или же случайно)? Что же, велика вероятность, что у вас старое ПО. И такие фишки, как, например, возможность разблокировать айфон в маске (нужен айфон, начиная с iPhone X), не работают.
Рассказываем, где смотреть актуальную версию прошивки watchOS.
Самое приятное, что абсолютно на всех Apple Watch проверка происходит одинаково. Достаточно выполнить следующие шаги:
1) Нажимаем колесико Digital Crown (круглое сбоку).
2) Находим Настройки (шестеренка, как на айфоне).
3) Проходим в пункт Основные.
4) Далее нажимаем на подпункт Об устройстве.
5) Вот, она искомая версия watchOS. У меня самая последняя, 7.4. У вас?
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