Как включить энергосберегающий режим в Apple Watch
Экорежим штука полезная.
У кого есть Apple Watch, те в курсе, что работают смарт-часы примерно 15-19 часов (в зависимости от того, как мы ими пользуемся). Так вот, если вы далеко от зарядки, находитесь в поездке, походе, то вам сильно поможет энергосберегающий экорежим (от слова экономить, а не экология, если что).
Как его включить? Покажем.
1) Открываем Пункт Управления. Как? Просто смахиваем жестом снизу вверх по дисплею. Как когда-то на айфонах с кнопкой Home, помните? Нажимаем на значок оставшегося заряда аккумулятора. Тот, что в процентах:
2) Видите внизу Экорежим (зелененький)? Проводим по этой полосе слева направо.
3) Видим вот такое предупреждение с описанием Экорежима. Нажимаем далее.
4) Все. Смарт-часы превратились в обычные цифровые часы, как Монтана (помните?). Работать будут долго.
Полезно?
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