Apple представила дорогие смарт-часы Apple Watch Series 6 и бюджетные Apple Watch SE

И те и другие впечатляют.

В ходе сегодняшней большой онлайн-презентации компания Apple представила дорогие смарт-часы Apple Watch Series 6 и бюджетную новинку Apple Watch SE.

Расскажем о них подробнее.

Apple Watch Series 6

Apple Watch Series 6, как и предполагалось, базируются на чипсете S6 (построен на базе A13 Bionic). Умные часы нового поколения могут измерять уровень кислорода в крови с помощью специального датчика и приложения Blood Oxygen, показывать высоту в реальном времени и отслеживать точное местоположение до сантиметров.

Заявлено несколько новых расцветок (например, красная в рамках программы Product Red, синяя для алюминиевой версии, обновленные золотистая и серая для стальных вариантов), а также эксклюзивных вариантов отделки. Интерес вызывает новый тип ремешка под названием Solo Loop. Это браслет без застежки, созданный из силикона. Он попросту растягивается на руке. Появится и аналог с «плетенным» дизайном.

Работать Apple Watch Series 6 будут на операционной системе watchOS 7. В нее, к слову, наконец-то встроили функцию отслеживания сна.

Не обошлось без новых циферблатов. Некоторые из них тематические — например, для фанатов серфинга, других видов спорта, врачей и так далее.

Стартовая стоимость — 399 долларов. Ценник в России — от 36 990 рублей.

Apple Watch SE

Apple Watch SE куда дешевле. Они стоят всего 279 долларов (минимум). Ценник в России — от 24 990 рублей. Поставки стартуют 18 сентября.

Доступные смарт-часы от Apple выглядят точь-в-точь, как Apple Watch Series 4. Они оснащены всеми необходимыми функциями, включая альтиметр, отслеживание качества сна, GPS, датчиком для измерения частоты сердечных сокращений, сенсором падений и так далее, поддерживают протокол Bluetooth 5.0.

Аппаратной основой новинки стал чип S5. Дисплей Retina у Apple Watch SE обрамлен тонкой рамкой и на 30% больше, чем у Apple Watch Series 3. Кроме того, купертиновцы заявили, что Watch SE в два раза быстрее, чем Series 3.

Эти умные часы, как и Apple Watch Series 6, работают на операционной системе watchOS 7.

Предлагается две версии — размеров 40 мм или 44 мм.

Источник: Apple

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