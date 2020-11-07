Какие Apple Watch выбрать в 2020-ом? Подробный разбор

Для вас мы полностью разобрались в вопросе.

15 сентября 2020 Apple представила свои новые Watch. Были показаны Series 6 и SE. Но стоит ли покупать их или лучше купить предыдущее или вообще 3-е поколение? Разберёмся вместе, поехали!

На официальном сайте купить можно только Apple Watch Series 6, SE и Series 3. А почему они оставили в продаже третье, а не предыдущее 5-ое? Всё дело в том, что покупателю было бы невозможно объяснить, за что он переплачивает в 6-ом поколении. Ведь 4-ое и 5-е, считай, ничем не отличаются друг от друга и от 6-ого – тоже. А люди не дураки и свои деньги считать умеют.

Начнём с внешнего вида. Вообще визуально отличить поколения 4, 5, 6 и SE почти невозможно. Размеры корпуса и у третье поколения почти такие же. Но по ним видно, что они не последних поколений из-за экрана. Он гораздо меньше. Но корпус почти неотличим, форма и вид – те же. Изменились немного размеры: было 38/42 мм, а у новых поколений – 40/44 мм. По виду лучше выбирать, начиная Series 4.

Ремешки. Между поколениями – полная поддержка ремешков. Ремешки от Series 3 подходят к более новым, хоть и размер вырос с 38 до 40 или с 42 до 44. В рамках большие-большие или маленькие-маленькие – полная свобода.

ЭКГ. В Россию пришла эта функция вместе с iOS 14.2 и watchOS 7.1 – 5 ноября 2020. Напомню, что обновиться до 7.1 можно, если вы обновили свои устройства до iOS 14.2/iPadOS 14.2. Так что здесь желание выбрать 3-ю серию пропадает. Но полезность и актуальность функции вызывает целый ряд вопросов. Врачи говорят, что показания часов – только повод обратиться ко специалисту, а не 100% уверенность или гарантия.

Время работы. Все поколения работают по времени одинаково – 18 часов. Но по факту – у всех по-разному. Спортсменам нужно заряжаться чаще, а офисным работникам хватает и на 1,5 дня. Так что 18 часов – это среднестатистическое значение.

Экраны. Я не буду грузить вас разрешениями и тд. Во всех поколениях картинка смотрится отлично.

Комплект поставки. В Series 6 и SE в комплекте вы не найдёте адаптер. Только USB-кабель с модулем беспроводной зарядки на конце. Это можно считать первым условным плюсом в 3-ем поколении.

eSim. Официально в России с такой функцией часы не купить. Но если купите, то с виртуальной сим сложностей не будет, подключите без проблем. Есть предложения на Маркете, но цена там кусается. Предложений просто единицы – Series 5 GPS + Cellular – около 64000/68000 руб за 40/44 мм соответственно. За S6 GPS + Cellular просят от 76500/78500 руб.

Материал корпуса. В России официально продают только алюминиевые часы. Покупка стальных или титановых толкает вас в сторону серого рынка. Соответственно, как и в случае с eSim.

Разница между Series 6 и SE. Сразу отступлю: экраны полностью одинаковые, визуально их отличит только спец. У S6 на один цвет больше (тёмно-синий) и есть датчик измерения уровня кислорода в крови. Есть ещё разница в процессоре, но вас это мало должно беспокоить. Всё. Если вам, как и мне, показалось это недостаточным для переплаты 12000 руб за версию, ставьте лайк.

Цены. Вот здесь Series 3 получает высший балл. Ведь стоят они, естественно, дешевле остальных. Официалы просят 16990/18990 руб, а неофициальны – примерно 15500/17500 руб за 38/42 мм соответственно.

Series 4 в продаже не найти, в Яндекс.Маркет есть по 1-2 предложению, но это не назвать «предложением на рынке».

Вот с Apple Watch Series 5 уже можно составить полноценную картину. Неофициалы просят от 28500/30000 за 40/44 мм. РосТест: 31990/34990 руб соответственно.

Теперь новинки 2020. Watch S6 на Маркете оценены в ~ 33000/36000 руб, а официальные продавцы просят 36990/39490 руб за 40/44 соответственно.

Apple Watch SE стоят от 23500/25500 руб за 40/44 (не РСТ). Официальные магазины просят уже 24990/27990 руб за штуку.

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