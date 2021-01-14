watchOS 7.3 Бета 2: что нового

Стабильнее и безопаснее.



14 января 2021 вышла новая watchOS 7.3 Beta 2. Все подробности у нас!

Итак, сама прошивка является продолжением watchOS 7.2, если так можно выразиться. Потому что нового не привносит, но зато делает работу стабильнее и безопаснее. Установить могут тестировщики, но только если предварительно накатят iOS 14.4 Бета на свой телефон.

Кстати, вместе с этой прошивкой вышли ещё: iOS 14.4 Beta 2 и macOS 11.2 Beta 2.

Напомню, что эту прошивку можно будет поставить на часы, начиная с Series 3. Всем лайк!

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