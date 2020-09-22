5 самых полезных приложений на iPhone

Вы точно захотите их скачать.

В век новых технологий и большого потока различной информации, сложно найти что-то полезное. Мы решили собрать для вас самые интересные и необходимые приложения на iPhone, которые помогут упорядочить свои данные и станут карманным помощником.

ScanPro App

Отличная бесплатная альтернатива встроенному сканеру в айфоновских заметках. Работает без перебоев, имеет множество различных цветовых пресетов, функции редактирования. Он хорошо сканирует как стандартные документы, так и мелкие бумаги. Приложение бесплатное, есть встроенные покупки, функционирует с другими сервисами

LastPass Password Manager

Приложение, которое поможет вам решить проблему запоминания большого количества комбинаций паролей и логинов для разных сайтов. После бесплатной регистрации в LastPass Password Manager, приложение начинает работать в фоновом режиме и будет предлагать запомнить данные, которые в вводите на других сайтах. Более того, она может запоминать неограниченное количество комбинаций, а также данные банковских карт. Приложение защищено паролем, при необходимости вы можете предоставить к вашим данным семейный доступ.

ВКармане

Если вы часто сталкиваетесь с необходимостью носить множество документов под рукой. Бесплатный сервис ВКармане поможет сохранить вам данные СНИЛС, ИНН, свидетельства о рождении и так далее. Более того, данные стилизованы под реальные документы, что не может не радовать пользователя. Всю необходимую информацию вы вводите вручную, она хранится строго локально, а не на отдельном сервисе. Более того, для шифрования данных используется мощный алгоритм, который также применяется в государственной сфере.

Сравни такси

Устали прыгать из приложения в приложение для поиска более дешевых цен на такси? Этот бесплатный сервис представляет собой сравнительный анализ стоимости поездки по вашему маршруту у различных служб. Если вам необходимо проложить сложный маршрут, то у приложения присутствует карта.

ZINIO

Бесплатное приложение для тех, кому лень идти в киоск за периодическим изданием. В обновления новые номера попадают чаще, чем в магазины, а само приложение представляет собой обширную библиотеку журналов и газет. Присутствуют также аудиоверсии популярных изданий. Из минусов приложения – платная подписка и крайне ограниченная бесплатная часть.

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