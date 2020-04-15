iPhone SE (2020) вышел — обзор, цена, характеристики и фото

Новый айфон СЕ здесь! Подробный обзор.

Это случилось! Компания Apple представила, пожалуй, самый долгожданный смартфон последних лет — iPhone SE второго поколения. Что парадоксальнее всего — речь идет не о флагманском смартфоне, напичканном инновационными технологиями. iPhone SE — самый дешевый смартфон из линейки Apple, который все ждали как раз-таки по причине низкой цены по меркам американского бренда. Каким получился новый iPhone SE и сколько он стоит? Рассказали о новинке в деталях.

Название. Просто и понятно

Apple выбрала для своего нового «бюджетного» смартфона самое лаконичное название, которое прогнозировалось некоторыми инсайдерами. Новинку назвали iPhone SE. Просто iPhone SE, а не «iPhone SE 2» или «iPhone SE 2020».

Название iPhone 9, которое использовалось многими СМИ в качестве наиболее вероятного не было использовано. Вероятнее всего, этот самый iPhone 9 мы никогда не увидим и в модельном ряду смартфонов Apple останется «дырка» между iPhone 8 и iPhone X, по какой-то непонятной причине созданная самой компанией.

Дизайн. До боли знакомо

Новый iPhone SE получил дизайн, как у iPhone 8. Фактически смартфоны не отличаются между собой. У iPhone SE та же форма корпуса с плавно закругленными углами и гранями, то же расположение всех элементов на корпусе и те же широчайшие рамки по периметру экрана.

Apple никаким образом не освежила дизайн нового iPhone SE по сравнению с iPhone 8. Для линейки SE в этом, впрочем, ничего удивительного. Оригинальный iPhone SE был аналогичной копией iPhone 5s по внешнему виду, как и новый iPhone SE повторяет за iPhone 8.

Для полноты картины все-таки пройдемся по элементам на корпусе. На левой грани iPhone SE находятся кнопки регулировки громкости и переключатель режимов звука. На правой грани находится кнопка питания и лоток для SIM-карты. На нижней грани разъем Lightning и две симметричные решетки для динамиков и микрофона.

Корпус iPhone SE выполнен из стекла, такого же, что используется в iPhone 8. Соответственно, и ожидания от него те же: царапаться будет умеренно, отпечатки собирать уверенно. Но и с протиркой стекла не возникнет никаких трудностей.

Главное внешнее отличие iPhone SE от iPhone 8 заключается в расположении логотипа Apple на задней поверхности корпуса. У нового iPhone SE он находится посередине задней крышки по аналогии с iPhone 11 и iPhone 11 Pro. У iPhone 8, напомним, логотип располагается ближе к верхней грани, как и на всех других смартфонах Apple до iPhone 11 и iPhone 11 Pro.

Новый iPhone SE вышел в трех цветах: черном, белом и красном.

Дисплей. Привет из прошлого

Новый iPhone SE оснащен 4,7-дюймовым жидкокристаллическим экраном с разрешением 750×1334 пикселей (326 ppi) и соотношением сторон 16:9. Максимальная яркость экрана составляет 625 кд/м². Дисплей покрывает защитное закаленное стекло с качественным олеофобным покрытием.

Экран iPhone SE поддерживает расширенный цветовой диапазон P3 и технологию True Tone, которая использует набор датчиков для регулировки цветов и яркости экрана в соответствии с окружающим освещением. Благодаря технологии True Tone изображение на экране iPhone выглядит более естественным. Впервые технология True Tone была реализована компанией Apple как раз-таки в iPhone 8, улучшенной версией которого новый iPhone SE и является.

Дисплей iPhone SE (2020) не отличается от экрана iPhone 8 и в том, что касается рамок по периметру. Они широкие и заметные, особенно верхняя и нижняя. Apple не стала даже незначительно уменьшать рамки экрана, чтобы хоть как-то освежить дизайн лицевой поверхности нового iPhone SE. Как итог, спереди iPhone SE в принципе не отличается от iPhone 8.

Характеристики. Это мощь!

Главное улучшение iPhone SE 2020 по сравнению с iPhone 8 связано с производительностью. В основе нового смартфона Apple лежит флагманский процессор A13 Bionic. Точно такой же отвечает за производительность iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

A13 Bionic — самый мощный мобильный процессор в мире, даже по сравнению с моделями, выпущенными уже в 2020 году для флагманских Android-смартфонов. В бенчмарке Geekbench 5 процессор набирает 1328 баллов в однопоточном режиме и 3416 очков в многопоточном.

Для сравнения, ближайший преследователь, процессор Qualcomm Snapdragon 865 в дорогостоящем флагмане Samsung Galaxy S20 набирает в аналогичных тестах 833 и 3099 очков.

Благодаря процессору A13 новый iPhone SE входит в список самых мощных смартфонов в мире, опережая все Android-смартфоны. В связи с этим не сюрприз, что Apple сделала в iPhone SE ставку как раз-таки на производительности. В компании подчеркнули, что смартфон отлично подходит для выполнения любых актуальных задач современных пользователей и для игр, в том числе из игрового сервиса Apple Arcade.

Объем оперативной памяти iPhone SE пока официально объявлен не был — Apple обычно не делится этими характеристиками. Согласно данным инсайдеров, новый iPhone SE получил 3 ГБ ОЗУ по сравнению с 2 ГБ ОЗУ у iPhone 8. Увеличенный объем оперативной памяти обеспечит устройству необходимое ускорение при работе с оставленными в фоновом режиме приложениями и добавит скорости при обработке фото и видео.

Новый iPhone SE вышел в трех конфигурациях: с 64, 128 и 256 ГБ встроенной памяти.

Камера. Респект Apple

Второе по важности улучшение iPhone SE 2020 связано с камерой. Смартфон оснащен одинарной 12-мегапиксельной камерой, точно такой же, как у iPhone XR. Диафрагма объектива составляет f/1,8, размер пикселя — 1.4µ, фокусное расстояние — 26 мм. Имеется поддержка оптической стабилизации изображения и улучшенный по сравнению с iPhone 8 процессор обработки изображения.

Камера нового iPhone SE позволяет снимать видео с разрешением 4K с частотой до 60 кадров в секунду и видео с разрешением 1080p с частотой до 240 кадров в секунду. Реализована поддержка съемки в формате HDR, в том числе с записью стереозвука.

Разрешение фронтальной камеры iPhone SE 2020 составляет 7 Мп (f/2.2).

Цена iPhone SE (2020). Самый дешевый айфон

И, наконец, о главном — о цене. Стоимость iPhone SE в России следующая:

iPhone SE 2020 64 ГБ — 39 990 рублей.

iPhone SE 2020 128 ГБ — 44 990 рублей.

iPhone SE 2020 256 ГБ — 53 990 рублей.

Смартфон стал самым дешевым из актуальной линейки iPhone. Цена iPhone SE 2020 ниже даже по сравнению с iPhone 8, который после выхода новинки перестал официально продаваться на официальном сайте Apple.

Дата выхода iPhone SE (2020)

Apple откроет возможность предварительного заказа нового iPhone SE в России 23 апреля.

Дата выхода iPhone SE (2020) — 24 апреля.

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