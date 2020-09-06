Блошиные астрологические советы на неделю 7-13 сентября 2020

Мы с Маркизом сидели под столом.

Точнее, Маркиз разлёгся посреди ковра и мурлыкал во всё горло, а я танцевала на его хвосте! Вдруг дверной звонок возвестил о приходе посторонних, и я поскакала посмотреть, кто там. За дверью был наш сосед Нострадамус. Он восседал на руках у своего хозяина астролога. Я изловчилась и совершила прыжок на башку глупого щенка, чтобы съездить в соседскую квартиру и заглянуть в натальные карты, составленные его хозяином на следующую неделю. Вот что удалось разведать.

Овны

Наступит вторая неделя осени. Многие из вас сменят места обитания и пастбища. Смело шагайте вперёд, не тратя времени на разглядывание виртуальных ворот, которые легко откроются перед вашим крутым лбом.

Тельцы

На следующей неделе осени, каждый пожнёт то, что посеял весной. Кончайте телиться, пересаживайтесь на передовую технику и приступайте к сбору урожая, пока его не собрали другие. Некоторым из вас предстоит свадебная регистрация. Следите за тем, чтобы кольцо надели вам на палец, а не в нос.

Близнецы

Многие поедут за границу. Но многие не поедут, потому что уже там. Многие ещё здесь и никуда не собираются. Такова двойственная натура знака. На следующей неделе бойтесь охотиться за двумя зайцами, внедрите новые технологии и постарайтесь устроить так, чтобы зайцы сами побегали за вами, пока вы переключились на третий объект внимания.

Раки

Одни будут подбирать для себя новые высоты для художественного свиста, другие – защищать от посторонних рук молочные реки с кисельными берегами. Оторвитесь от монитора и хоть на часок повернитесь лицом к действительности. Передвигаясь спиной вперёд и анализируя прошлое, не забывайте, что совсем недавно оно было настоящим и будущим.

Львы

У некоторых наступит кризис в отношениях. Поднимитесь с пятого элемента и сходите в ближайшую булочную. Дайте возможность вашей половинке взбить подушку и пропылесосить диван. Потом целый год, лёжа на нём с приставкой, смело сможете отвечать: «А хлеб насущный, кто добывает? Не помнишь уже?»

Девы

У вас появится шанс произвести на свет богатыря и попасть в царскую семью. Поменьше разговаривайте с зеркалами и яблочками на тарелочках – не забывайте, что этим в наш инновационный век никого не удивить.

Весы

Вам придётся взвешивать каждое своё слово. Отмолчаться совсем – не получится ни в одной социальной сети. Покажите всё, на что способны в фотошопе. Вас ожидает несомненный успех, если сумеете уравновесить все свои реальные «стори» с собственными фантазиями.

Скорпионы

Наступит вторая неделя осени и откроет новые объекты для вашего пристального внимания. Вы любите быть в курсе всего и держать руку на пульсе, даже, если не являетесь мед. работником. Чтобы объединить свои достижения и свои возможности, вам необходимо попасть в новую струю и продолжить движение до полного одобрения ваших инновационных проектов.

Стрельцы

На следующей неделе судьба вручит вам нано лук и нано стрелу. А цель придётся выбирать самим. Одни попадут в яблочко, другие – в молоко, третьи – в историю, а кто-то погодит до более удачного момента. Всё будет зависеть от вашего желания перемен. Никто не обещал, что всё новое будет лучше всего старого. Звёзды советуют не торопиться.

Козероги

Перестанут упираться рогом в землю, и начну искать точку опоры, чтобы перевернуть мир. Некоторым могут наставить рога, начинайте на них перемещаться в пространстве и во времени. Этот знак любит креативные решения, поэтому звёзды к нему благоволят. Сам Козерог и сам знаю! После ухода жены к маме, стал астрологом и завёл себе щенка Нострадамуса. Не жалею!

Водолеи

Не только любят поднимать бурю в стакане и лить воду на чужую мельницу, но являясь воздушным знаком, с успехом вращают ветряные крылья, приговаривая: «Всё перемелется»! Очень оптимистичный и экологический знак. Звёзды советуют позаботиться о зелени не только на деревьях, но и в собственных карманах, где она будет появляться по мере пожелтения и покраснения природы.

Рыбы

Этой осенью вы сможете поменять среду обитания. На новом месте не переохлаждайтесь, одновременно следите за тем, чтобы температура была не слишком высокой. Не доверяйте браконьерам и дружите с рыбнадзором. Соблюдайте при этом разумную дистанцию. Никогда не отказывайтесь от зонтика. Не попадайтесь на крючок. В крайнем случае, ложитесь на дно и пользуйтесь всеми подводными инновациями.

Изложила дословно, как запомнила. Хотя за память и за звёзды – не ручаюсь. Через недельку напишите мне, можно ли, нашему соседу астрологу вообще доверять предсказания.

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