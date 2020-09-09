Чудо-холодильник LG Signature

Неплохой такой девайс. И полезный!

Представь, заходишь ты к себе на кухню, и взору открывается супернавороченный дизайн техники – твоей незаменимой помощницы, обладающей удивительными волшебными способностями. Хотела бы?

К примеру, украшает пространство твоего пищеблока Холодильник, скажем, LG Signaturе, запирающийся интерактивной панелькой Door-in-Door. Возвышается он такой крутой, сверкает зеркальной гладью, переливается, с гордым видом огромнейшего бриллианта.

Ты лёгким движением своих пальчиков нежно касаешься его поверхности пару раз: «Тук-тук» и она становится прозрачной как стёклышко и показывает тебе всё, что в нём хранится! Ты экономишь время, а он сберегает энергию, не пропуская внутрь тёплый воздух, чтобы не охлаждать потом свою внутреннюю камеру лишний раз. Классно! А как это понравится твоему супругу!

Больше не нужно впихиваться туда с головой. Сидит твой благоверный себе напротив аппарата да знай, постукивает «тук-тук» да разглядывает, что где лежит и стоит. Легко подмечает, что нужно достаёт! И больше ни от каких дел тебя не отвлекает. Больше не требует показать, где его баночка с пивом, за какими, за такими, за йогуртами. Сам всё находит и сам всё извлекает без проблем! Очень полезный, во всех отношениях домашний кормилец!

А свекровь, так та просто будет в восторге! Как легко ей окажется осуществлять контроль, следя за вашим правильным питанием! Да и вы прекратите в холодильник лишнего напихивать, зная, что всё видно на «тук-тук»!

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