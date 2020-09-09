Умная одежда от Google и Levis

Интеллектуальная одежда от Google и Levis. А вы знали?

Каждой женщине хотелось бы, чтобы её избранник не терял телефоны, вовремя отвечал на пропущенные звонки, не заставлял такси ждать его, чтобы всегда был на связи, и чтобы можно было бы определить его местоположение. Молодому человеку хочется того же для своей девушки? Кто бы сомневался!

Компания Google задумалась об этом раньше нас всех! Поразмыслила – прикинула, и начала осуществлять замысел, воплощая мечту в реал, через создание интеллектуальных вещей. Нашлись и партнёры в лице Levi’s. В таком крутом тандеме придуманы и выпущены специальные нити, вырабатывающие электричество. Затем создана специальная ткань, разработан дизайн и наконец-то произведена куртка Levi’s® Commuter X Jacquard By Google.

Именно она, синхронизировавшись с телефоном своего владельца, осуществляет звонки, следит и напоминает о пропущенных вызовах. Заботливая куртка оповещает своего хозяина, когда и где он может сесть в такси Uber либо Lyft. Куртка управляет воспроизведением музыки, при необходимости занимается включением и отключением шумового фона в наушниках, куда встроен Google Assistant. Легко запоминает геолокацию. Учитывая всё вышесказанное, способна без ущерба для электроники, выдержать целый десяток стирок. Мне нравится!

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