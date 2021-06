10 главных фишек будущей iOS 15

Это будет на 99,9%.

iOS 15 мы увидим совсем скоро (WWDC 2021 стартует уже в понедельник, 7 июня), уже на следующей неделе ее бета-версию наверняка можно будет установить. Многое о ней мы уже знаем, благодаря инсайдерам и аналитикам. Ниже назовем 10 главных фишек, которые с вероятностью 99,9% окажутся в новой iOS.

Поехали!

Сама Apple слила скриншот, когда 19 мая рассказывала о нововведениях для людей с ограниченным возможностями.

Пункты меню стали округлыми, более не занимают всю площадь дисплея. Примерно, как в древней iOS 6 (помните?).

Для людей с плохим зрением настоящая находка. Ваш айфон озвучит все, что происходит на экране. А с помощью машинного обучения и ИИ VoiceOver научится, например, распознавать, кто изображен на той или иной фотографии.

iOS 15 научат работать со сторонними гаджетами, способными следить за взглядом пользователя. Это тоже полезно для людей с проблемами со зрением. Такая фишка призвана заменить тапы и нажатия на дисплей.

Хочется спокойствия? Медитация в помощь. В iOS 15 будут соответствующие звуки, которые помогут расслабиться. Например, шум воды, костра, леса и так далее.

iOS 15 сможет работать со слуховыми аппаратами. То есть, созданными для тех, у кого проблемы со слухом. Также новая ОС сможет протестировать слух пользователя, а затем отслеживать любые изменения.

Взаимодействовать с айфоном можно будет с помощью таких вот звуков. Работать данная функция будет в связке с VoiceOver.

Да, на iPhone наконец-то можно будет открыть сразу два приложения. Экран просто разделится на две части.

Настроить размер и тип шрифта можно будет в большинстве приложений. Отдельно, а не во всех разом, как сейчас.

Siri научат напоминать пользователю о необходимости принять лекарство, выполнить те или иные процедуры, заняться фитнесом и прочее, прочее.

iOS 15 в связке с watchOS 8 позволит управлять смарт-часами с помощью жестов.

А вот это уже вероятные, но пока точно не подтвержденные фишки.

When I said I’d seen some iOS 15, I’m not going to disappoint:

◼️- Dark Mode UI tweaks

💬- Messages app tweaks

🍴- Food tracking and other new features in Health

🔧- Confirmation of UI changes from previous screenshot rumor

🔴- New notification settings and look on lockscreen

— Connor Jewiss (@connorjewiss) May 25, 2021