10 интересных фактов о новых iPhone 12

Интересно!

Каждый из четверки Айфон 12 хорош. Сегодня у нас подборка любопытных фактов о смартфонах этой серии. Дайте знать, если такой формат материалов вам интересен. Тогда мы продолжим.

Вперед, к фактам!

1) Гигант среди Айфонов

iPhone 12 Pro Max с 6,7-дюймовым дисплеем является самым большим айфоном за всю историю.

2) Мини и правда мини

iPhone 12 mini и правда самый маленький флагман на рынке. Он даже меньше, чем iPhone 6, 7, 8 и iPhone SE (2020).

3) Вспоминая iPhone 4

Дизайн серии iPhone 12 вдохновлен острыми гранями iPhone 4 (один из самых красивых айфонов вообще).

4) OLED везде и всюду

Впервые весь модельный ряд айфонов получил OLED-дисплеи. Такие экраны стоят и в iPhone 12 mini, и в iPhone 12, а также в премиальном iPhone 12 Pro и 12 Pro Max.

5) Без зарядки и наушников

Увы и ах, серия iPhone 12 лишена комплектных зарядок… Это расстраивает. Но, что есть, то есть.

6) LiDAR это круто!

iPhone 12 и 12 Pro Max являются первыми айфонами, которые оснащены лазерными дальномерами LiDAR. Зачем он? Читаем тут.

7) ProRAW и изумительные снимки

Премиальные айфоны также умеют снимать в формате ProRAW. Качество снимков невероятное. Смотрите сами.

8) iPhone 12 невероятно популярны

Все iPhone 12 пользуются огромной популярностью. Аналитики утверждают, что даже самый невостребованный iPhone 12 mini по итогам года окажется популярнее, чем самая массовая модель серии Samsung Galaxy S21.

9) Мобильный интернет нового поколения 5G

Великолепно! Постойте. У нас 5G не работает… Фиаско. Но в мире владельцы новых айфонов счастливы.

10) Магнитная зарядка

MagSafe также нововведение двенадцатой серии. Зачем и почему читаем тут.

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