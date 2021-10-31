8 вещичек с Алиэкспресс, полезных каждому Айфону

Классные аксессуары для iPhone.

На AliExpress море различных аксессуаров для iPhone, правда, подавляющее большинство из них крайне низкого качества. В этой подборке мы собрали для вас восемь реально полезных и при этом качественных аксессуаров для айфона. Присмотреть что-то интересное получится у каждого.

И не забудьте о том, что 11 ноября будет большая распродажа от Алиэкспресс и это замечательное время для экономии.

1. Подсветка для качественных селфи

Цена: 87 рублей.

Очень популярный аксессуар у девушек — круговая подсветка для создания качественных селфи. Подсветка крепится на смартфон и позволяет фотографировать с гораздо более ярким освещением. Благодаря этому снимки получаются детализированными, даже если снимать в помещении.

Немаловажный бонус — кружки в глазах. Именно такая подсветка дает возможность добиваться этого эффекта без фотошопа.

2. Держатель в автомобиль

Цена: 100 рублей.

Один из самых популярных держателей iPhone в автомобиль. Аксессуар полагается на магнитную силу, благодаря чему смартфон держится на панели как приклеенный, даже при резких поворотах.

В комплекте идет непосредственно сам держатель и небольшой тонкий магнитный кругляшок. Держатель крепится на панели, а магнит приклеивается на заднюю поверхность айфона. После этого включается «магия». iPhone можно просто подносить к держателю и он будет моментально крепиться, причем намертво. Крайне удобный аксессуар, попользовавшись которым всего пару дней уже не понимаешь, как раньше жил без него.

3. Настольный держатель

Цена: 118 рублей.

Настольный держатель айфона с возможностью регулировки. Деления позволяют выбирать различные углы расположения устройства. За счет этого получается разместить iPhone в наиболее удобной позиции для просмотра.

4. Зарядный кабель Ugreen

Цена: от 131 руб.

Проверенный Lightning-кабель от авторизованного партнера Apple компании Ugreen. Это означает, что продукция производителя прошла сертификацию Apple, с ее использованием не будет никаких проблем. Другими словами, кабелем можно будет и заряжать iPhone на полной скорости без ограничений, и подключать к компьютеру для синхронизации. Сам кабель имеет прочную оплетку и качественные позолоченные контакты.

К слову, на AliExpress немало производителей, которые имеют сертификацию от самой Apple. О том, как определять таких производителей мы подробно рассказывали в этой статье.

5. Внешний аккумулятор Xiaomi на 20 000 мАч

Цена: 1898 руб.

Шикарный внешний аккумулятор от «китайской Apple», компании Xiaomi. Павербанк имеет емкость целых 20000 мАч, при этом по цене он совсем незначительно дороже моделей емкостью 10000 мАч, в том числе от той же Xiaomi.

Аккумулятор оснащен двумя портами для зарядки двух устройств одновременно. Поддерживается и зарядка на малой мощности. Это позволяет зарядить при помощи павербанка различные аксессуары, например, Xiaomi Mi Band 4 — очень популярный гаджет у владельцев iPhone.

6. USB-флешка SanDisk

Цена: от 565 рублей.

После выхода iOS 13 обычные флешки стали аксессуарами для iPhone, ведь они свободно подключаются и отлично работают. Не все знают, но известный бренд SanDisk продает на AliExpress свою оригинальную продукцию по самым низким ценам.

Качественную USB-флешку SanDisk с алюминиевым корпусом можно купить по цене от 300 рублей. Хорошая покупка для всех, кто решил приобрести приведенный выше переходник с USB на Lightning для подключения внешних накопителей к айфону.

7. Селфи-палка + штатив Blitzwolf

Цена: 945 рублей.

Проверенный аксессуар, который включает в себя монопод и мини-штатив. Модель далеко не самая дешевая, но этому есть простое объяснение — качество.

Большинство дешевых моноподов для iPhone с AliExpress очень хлипкие. Смартфон имеет реальный риск упасть с таких и разбиться. Эта же модель по-настоящему прочная и надежная в использовании. К тому же, может раскладываться в полноценный штатив.

8. Беспроводные наушники

Цена: 1166 рублей.

Полностью беспроводные наушники от бренда H&A. Поставляются в небольшом зарядном кейсе, по аналогии с AirPods. Кейс украшен светодиодами, которые сигнализируют, когда идет зарядка и сколько заряда осталось на станции.

Звучание наушников превосходное для такой низкой цены, что подтверждают сотни положительных отзывов. Время автономной работы наушников обычное для подобных моделей — четыре часа в режиме прослушивания музыки.

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