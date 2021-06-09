23 новые фишки iOS 15 — все нововведения в одном месте

Удобно.

Подробно об iOS 15 мы вам уже рассказали. Также описали самые полезные фишки. А еще — назвали те, которые в РФ не работают. Теперь же мы подготовили для наших читателей материал, в котором собрали сразу все нововведения новой iOS. Их не так уж и много. Всего два десятка плюс три. Все для вашего удобства.

Вперед.

Режим «Фокусирования» : теперь уведомления можно настроить отдельно для Работы, Сна, Досуга и так далее. Вы выбираете разрешенные контакты, приложения, которые будут слать уведомления и так далее. Полезная фишка. Обновленная «Погода» : приложение стало более красочным, добавились анимации, картинки. Появились погодные карты, которые показывают погодные условия в разных регионах, городах и даже на выбранных пользователем маршрутах. Кайф. Вам обязательно понравится. Информативность на высшем уровне. Измененный внешний вид «Настроек» : закругленные углы. Новые «Заметки» : добавились теги (#) и упоминания (@). Ага, как в инсте. С помощью тегов легко сортировать записи. Ну а упоминания могут быть использованы, если вы фанатеете от совместного редактирования заметок. Обновленный Центр Уведомлений: важное нововведение. Центр более информативный, компактный, самое важное теперь автоматически выводится сверху. Не слишком важные уведомления можно получать по времени сразу все (надо настроить). Улучшенный Safari : браузер изменился. У него новая стартовая страница. Более удобная и настраиваемая. Еще следует отметить адресную строку, которая перенесена вниз (в плавающей плашке с округлыми краями). Переключение между вкладками происходит путем свайпов по нижней панели. Новые виджеты : теперь есть виджеты для Локатора, Контактов, Почты, режима Сна, App Store. Изменился виджет погоды. Поддержка Dolby Atmos и Lossless : Apple Music научился работать с пространственным воспроизведением звука и композициями в формате высокого качества Lossless. Настраивается в Настройках. Обновленный поиск Spotlight : Тоже крутая фишка. Теперь поиск можно осуществить в Фото. Кадры можно искать по местам. А еще можно найти людей и объекты. Возможность дублировать ярлыки, сколько душе угодно: Два ярлыка Контакты, Фото, Instagram? Да пожалуйста! Эффекты аудио и видео во время звонков : фантастическая штука. Во время звонка можно добавить эффект подавления сторонних шумов. Да, как в наушниках AirPods Pro. А для связи по видео можно добавить портретный режим (как при селфи). Переводчик и живое общение : в приложение перевода добавили режим живого общения в реальном времени. Удобно в других странах. В Фото добавлен Exif и редактор воспоминаний : метаданные теперь можно посмотреть без сторонних приложений. Ну а воспоминания отредактировать, добавив, например, музыку из Apple Music. Приложение «Лупа» : масса новых функций, включая увеличение всего и вся. Новая лупа при выделении текста. Обновленная конфиденциальность : скрыть свой e-mail можно, например, с помощью фейкового адреса. Настраивается в iCloud. Новый редактор мемодзи : теперь можно разукрасить даже глаза! Улучшенный FaceTime : можно делиться просмотром видео и прослушиванием музыки без потери качества. Обновленный iMessage : более совершенный встроенный мессенджер. Позволяет делиться сериями фото, плейлистами. Все добавляется в соответствующие приложения. Улучшенные карты : куча нововведений, которые у нас не работают… Live Photos : тоже супер, но у нас эта функция не работает. Хранение документов в Wallet : те же права можно добавить или паспорт. И снова для РФ мимо. Улучшенное Здоровье : за походкой айфон, конечно, проследит, об изменениях расскажет. Но не ждите новых тренировок от Apple Fitness+ (тоже в РФ не работает).

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