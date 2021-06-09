От редакции

23 новые фишки iOS 15 — все нововведения в одном месте

9 Июн, 2021

23 новые фишки iOS 15 — все нововведения в одном месте

Удобно.

Подробно об iOS 15 мы вам уже рассказали. Также описали самые полезные фишки. А еще — назвали те, которые в РФ не работают. Теперь же мы подготовили для наших читателей материал, в котором собрали сразу все нововведения новой iOS. Их не так уж и много. Всего два десятка плюс три. Все для вашего удобства.

Вперед.

  1. Режим «Фокусирования»: теперь уведомления можно настроить отдельно для Работы, Сна, Досуга и так далее. Вы выбираете разрешенные контакты, приложения, которые будут слать уведомления и так далее. Полезная фишка.
  2. Обновленная «Погода»: приложение стало более красочным, добавились анимации, картинки. Появились погодные карты, которые показывают погодные условия в разных регионах, городах и даже на выбранных пользователем маршрутах. Кайф. Вам обязательно понравится. Информативность на высшем уровне.
  3. Измененный внешний вид «Настроек»: закругленные углы.
  4. Новые «Заметки»: добавились теги (#) и упоминания (@). Ага, как в инсте. С помощью тегов легко сортировать записи. Ну а упоминания могут быть использованы, если вы фанатеете от совместного редактирования заметок.
  5. Обновленный Центр Уведомлений: важное нововведение. Центр более информативный, компактный, самое важное теперь автоматически выводится сверху. Не слишком важные уведомления можно получать по времени сразу все (надо настроить).
  6. Улучшенный Safari: браузер изменился. У него новая стартовая страница. Более удобная и настраиваемая. Еще следует отметить адресную строку, которая перенесена вниз (в плавающей плашке с округлыми краями). Переключение между вкладками происходит путем свайпов по нижней панели.
  7. Новые виджеты: теперь есть виджеты для Локатора, Контактов, Почты, режима Сна, App Store. Изменился виджет погоды.
  8. Поддержка Dolby Atmos и Lossless: Apple Music научился работать с пространственным воспроизведением звука и композициями в формате высокого качества Lossless. Настраивается в Настройках.
  9. Обновленный поиск Spotlight: Тоже крутая фишка. Теперь поиск можно осуществить в Фото. Кадры можно искать по местам. А еще можно найти людей и объекты.
  10. Возможность дублировать ярлыки, сколько душе угодно: Два ярлыка Контакты, Фото, Instagram? Да пожалуйста!
  11. Эффекты аудио и видео во время звонков: фантастическая штука. Во время звонка можно добавить эффект подавления сторонних шумов. Да, как в наушниках AirPods Pro. А для связи по видео можно добавить портретный режим (как при селфи).
  12. Переводчик и живое общение: в приложение перевода добавили режим живого общения в реальном времени. Удобно в других странах.
  13. В Фото добавлен Exif и редактор воспоминаний: метаданные теперь можно посмотреть без сторонних приложений. Ну а воспоминания отредактировать, добавив, например, музыку из Apple Music.
  14. Приложение «Лупа»:  масса новых функций, включая увеличение всего и вся.
  15. Новая лупа при выделении текста.
  16. Обновленная конфиденциальность: скрыть свой e-mail можно, например, с помощью фейкового адреса. Настраивается в iCloud.
  17. Новый редактор мемодзи: теперь можно разукрасить даже глаза!
  18. Улучшенный FaceTime: можно делиться просмотром видео и прослушиванием музыки без потери качества.
  19. Обновленный iMessage: более совершенный встроенный мессенджер. Позволяет делиться сериями фото, плейлистами. Все добавляется в соответствующие приложения.
  20. Улучшенные карты: куча нововведений, которые у нас не работают…
  21. Live Photos: тоже супер, но у нас эта функция не работает.
  22. Хранение документов в Wallet: те же права можно добавить или паспорт. И снова для РФ мимо.
  23. Улучшенное Здоровье: за походкой айфон, конечно, проследит, об изменениях расскажет. Но не ждите новых тренировок от Apple Fitness+ (тоже в РФ не работает).

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