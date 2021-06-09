23 новые фишки iOS 15 — все нововведения в одном месте
Удобно.
Подробно об iOS 15 мы вам уже рассказали. Также описали самые полезные фишки. А еще — назвали те, которые в РФ не работают. Теперь же мы подготовили для наших читателей материал, в котором собрали сразу все нововведения новой iOS. Их не так уж и много. Всего два десятка плюс три. Все для вашего удобства.
Вперед.
- Режим «Фокусирования»: теперь уведомления можно настроить отдельно для Работы, Сна, Досуга и так далее. Вы выбираете разрешенные контакты, приложения, которые будут слать уведомления и так далее. Полезная фишка.
- Обновленная «Погода»: приложение стало более красочным, добавились анимации, картинки. Появились погодные карты, которые показывают погодные условия в разных регионах, городах и даже на выбранных пользователем маршрутах. Кайф. Вам обязательно понравится. Информативность на высшем уровне.
- Измененный внешний вид «Настроек»: закругленные углы.
- Новые «Заметки»: добавились теги (#) и упоминания (@). Ага, как в инсте. С помощью тегов легко сортировать записи. Ну а упоминания могут быть использованы, если вы фанатеете от совместного редактирования заметок.
- Обновленный Центр Уведомлений: важное нововведение. Центр более информативный, компактный, самое важное теперь автоматически выводится сверху. Не слишком важные уведомления можно получать по времени сразу все (надо настроить).
- Улучшенный Safari: браузер изменился. У него новая стартовая страница. Более удобная и настраиваемая. Еще следует отметить адресную строку, которая перенесена вниз (в плавающей плашке с округлыми краями). Переключение между вкладками происходит путем свайпов по нижней панели.
- Новые виджеты: теперь есть виджеты для Локатора, Контактов, Почты, режима Сна, App Store. Изменился виджет погоды.
- Поддержка Dolby Atmos и Lossless: Apple Music научился работать с пространственным воспроизведением звука и композициями в формате высокого качества Lossless. Настраивается в Настройках.
- Обновленный поиск Spotlight: Тоже крутая фишка. Теперь поиск можно осуществить в Фото. Кадры можно искать по местам. А еще можно найти людей и объекты.
- Возможность дублировать ярлыки, сколько душе угодно: Два ярлыка Контакты, Фото, Instagram? Да пожалуйста!
- Эффекты аудио и видео во время звонков: фантастическая штука. Во время звонка можно добавить эффект подавления сторонних шумов. Да, как в наушниках AirPods Pro. А для связи по видео можно добавить портретный режим (как при селфи).
- Переводчик и живое общение: в приложение перевода добавили режим живого общения в реальном времени. Удобно в других странах.
- В Фото добавлен Exif и редактор воспоминаний: метаданные теперь можно посмотреть без сторонних приложений. Ну а воспоминания отредактировать, добавив, например, музыку из Apple Music.
- Приложение «Лупа»: масса новых функций, включая увеличение всего и вся.
- Новая лупа при выделении текста.
- Обновленная конфиденциальность: скрыть свой e-mail можно, например, с помощью фейкового адреса. Настраивается в iCloud.
- Новый редактор мемодзи: теперь можно разукрасить даже глаза!
- Улучшенный FaceTime: можно делиться просмотром видео и прослушиванием музыки без потери качества.
- Обновленный iMessage: более совершенный встроенный мессенджер. Позволяет делиться сериями фото, плейлистами. Все добавляется в соответствующие приложения.
- Улучшенные карты: куча нововведений, которые у нас не работают…
- Live Photos: тоже супер, но у нас эта функция не работает.
- Хранение документов в Wallet: те же права можно добавить или паспорт. И снова для РФ мимо.
- Улучшенное Здоровье: за походкой айфон, конечно, проследит, об изменениях расскажет. Но не ждите новых тренировок от Apple Fitness+ (тоже в РФ не работает).
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