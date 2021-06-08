3 крутых фишки iOS 15, которые в РФ не работают

Увы.

Смотрел вчера презентацию Apple. По-настоящему понравились четыре новые фишки iOS 15. Это обновленное приложения Погода, по-настоящему крутые Apple Maps, функция Live Text, а также улучшенное «Здоровье». Так вот, три последние в России не работают и в ближайшем будущем заработают едва ли…

Разочарование, фрустрация? Хуже. Гнев!

1) Apple Maps: Тут вам (точнее — им) и 3D-модели городов, и, интерактивная карта Земли, и AR-функционал, и улучшенные возможности по поиску и так далее. Короче, поработали купертиновцы, слов нет. Но к нам этот праздник жизни не относится. В РФ все эти фишки не функционируют.

2) Live Text: Живой текст на фото и в сети. Просто наводите камеру на слова, получаете автоматическое распознавание. Тут же можно выделить текст на фото, перенести в блокнот, в Safari, произвести поиск по фразе. А если на экране номер телефона, то по нему сразу же можно позвонить. Будем надеяться, что Live Text заработает в РФ. Когда-нибудь…

3) Здоровье: Приложение здоровье с базами данных врачей в РФ точно не соединят. Никогда. А там, в заморских странах работает. Плюс новые тренировки Fitness+ туда же…

Читаем дальше.

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