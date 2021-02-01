3 крутых новых сериала, которые нужно увидеть

Смотрим.

Рассказываем о достойных новинках из мира современных сериалов. А они, как известно, зачастую даже лучше, чем полнометражные фильмы.

Что смотрим сегодня (и завтра)?

Судьба: Сага клуба Винкс

В детстве фанатели от мультсериала «Клуб Винкс»? Тогда и от этого нового сериала за авторством Netflix будете в восторге. Шесть серий первого сезона смотрятся на одном дыхании. Это одновременно и увлекательная подростковая драма, и задел под интересную фэнтезийную историю. Тут есть и любопытный лор, и необычный мир, а еще яркие персонажи. Увлекательно и зрелищно.

Сквозь снег (2 сезон)

Дождались! Второй сезон постапокалиптического приключения стартовал. И обещает стать еще более интересным, чем первый. Главный антагонист в исполнении Боромира и благородного Эддарда Старка особенно великолепен. Ну и масштаб тут уже иной.

Ванда/Вижн

Такого Marvel’а вы еще совершенно точно не видели. Но прелесть этого сериала не только в его необычности. Но и в искрометных диалогах, изумительной актерской игре. Психоделика, интрига, безумие и юмор — все тут к месту.

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