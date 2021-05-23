3 лучших российских сериала 2021 года

У нас умеют снимать тоже.

Российские сериалы могут быть хорошими. И довольно часто! Вспомните хотя бы «Метод» 2015 года выпуска. И в этом году у нас вышло сразу несколько топовых шоу. О тройке самых-самых как раз хотим вам рассказать.

Поехали.

Вампиры средней полосы

Необычный, злободневная, яркая, смешная и грустная одновременно. По-настоящему наш вампирский сериал, который совершенно не копирует западные, а предлагает нечто свое, оригинальное, родное. После первой серии вы вряд ли оторветесь. Захватит до самого конца восьмой. А потом будете с нетерпением ждать встречи с полюбившейся семьей кровососов во главе со Святославом Вернидубовичем во втором сезоне.

Топи

Жутко мрачная, атмосферная мистика в лучших традициях Silent Hill. Исключительно самобытная картина. Страшная, да, но и очень увлекательная. Такая смесь русской народной сказки про Ивана-Дурака и Твин Пикса.

За час до рассвета

Великолепный (особенно до середины) сериал с яркими, сочными персонажами и классной картинкой. Комиксовая стилистика совершенно не мешает. Это своего рода современная версия «Места встречи изменить нельзя» с «Острыми козырьками». И, конечно, с топовыми актерами, которые играют на пределе.

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