3 потрясающих фантастических сериала, которые обязательно следует увидеть

Пятничная подборка годного кино.

Пришло время вернуться к нашей традиции выкладывать подборки фильмов и сериалов в пятницу. Благо рассказать есть о чем. Хорошего кино, несмотря на пандемию и застой в экономике, меньше не становится.

Даже напротив. Сегодня у нас на повестке фантастика.

Экспансия

Великолепный фантастический сериал. И уже целых 5 сезонов. Так что во вселенную космических путешествий, вражды Марса и Земли, а также инопланетной Протомолекулы вы окунетесь с головой и надолго. Умный, красивый, сложный, современных аналогов попросту нет.

Звездный Путь: Дискавери

Фанаты Star Trek будут в восторге. Три сезона путешествий по космосу, параллельным вселенным, сквозь пространство и даже время. Встреча со старыми знакомыми персонажами, куда же без этого. Но новые герои даже интереснее. Четвертый сезон? Будет! А пока смотрим три.

DOTA: Кровь Дракона

Никогда бы не поверил, что по DOTA сделают такое достойное и увлекательное аниме. Смотрится на одном дыхании. В лучших традициях классического фэнтези. И с красивой анимацией, а также весьма неожиданными поворотами сюжета.

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