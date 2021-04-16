3 потрясающих фантастических сериала, которые обязательно следует увидеть
Пятничная подборка годного кино.
Пришло время вернуться к нашей традиции выкладывать подборки фильмов и сериалов в пятницу. Благо рассказать есть о чем. Хорошего кино, несмотря на пандемию и застой в экономике, меньше не становится.
Даже напротив. Сегодня у нас на повестке фантастика.
Экспансия
Великолепный фантастический сериал. И уже целых 5 сезонов. Так что во вселенную космических путешествий, вражды Марса и Земли, а также инопланетной Протомолекулы вы окунетесь с головой и надолго. Умный, красивый, сложный, современных аналогов попросту нет.
Звездный Путь: Дискавери
Фанаты Star Trek будут в восторге. Три сезона путешествий по космосу, параллельным вселенным, сквозь пространство и даже время. Встреча со старыми знакомыми персонажами, куда же без этого. Но новые герои даже интереснее. Четвертый сезон? Будет! А пока смотрим три.
DOTA: Кровь Дракона
Никогда бы не поверил, что по DOTA сделают такое достойное и увлекательное аниме. Смотрится на одном дыхании. В лучших традициях классического фэнтези. И с красивой анимацией, а также весьма неожиданными поворотами сюжета.
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