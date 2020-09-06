3 причины не покупать iPhone 11, а дождаться iPhone 12

В 2020 году Apple выпустит уникальный айфон.

Раздумываете над тем, стоит или нет покупать iPhone 11, 11 Pro или 11 Pro Max прямо сейчас? Несмотря на то, что это безусловно великолепные смартфоны, от предыдущих моделей они отличаются не так сильно, как хотелось бы. Если вам нужен по-настоящему революционный айфон, то стоит дождаться iPhone 12. И вот почему.

iPhone 12 получит уникальный дизайн

В 2020 году завершается трехлетний цикл «одинаковых» айфонов. На смену форм-фактору iPhone X придет нечто совершенно иное. Тот же редко ошибающийся аналитик Мин-Чи Куо обещает радикальный редизайн. Предполагается, что углы рамки iPhone 12 станут прямыми, а визуально новинка больше всего напомнит о стильном iPhone 4. Посмотрите на последнее поколение iPad Pro – дизайн нового айфона может оказаться схожим.

iPhone 12 пророчат прочную металлическую раму, выполненную по новой технологии литья. Как фронтальная, так и задняя панели гаджета будут стеклянными.

Кроме того, Apple наконец может избавиться от раздражающей «моноброви» спереди.

Все iPhone 12 получат OLED-дисплеи

Аналитики уверены, что все три модели iPhone 12 получат OLED-дисплеи. Это касается в том числе и базовой, недорогой версии с 6,1-дюймовм экраном, которая придет на смену простому iPhone 11. Таким образом, последним айфоном с IPS-панелью вероятно станет iPhone SE 2.

Характеристики пока держатся в тайне, но мы знаем, например, что iPhone 12 получат экраны с частотой обновления до 120 Гц (об этом заявлял толковый инсайдер Ice Universe) – как раз то, что нужно для игр. Причем для экономии заряда можно будет выбрать и привычный 60 Гц режим.

iPhone 12 станет самым крутым камерофоном на планете

У всех трех актуальных iPhone великолепные камеры с потрясающим ночным режимом. Но в iPhone 12 камера будет еще круче. В этом году айфоны впервые оснастили тройной камерой, а уже в следующем они получат основной фотоаппарат сразу на 4 датчика.

12-мегапиксельный широкоугольной датчик;

12-мегапиксельный сверхширокоугольный датчик,

12-мегапиксельная телефотокамера;

3D-камера Time of Flight.

«Времяполетного» сенсора современные айфоны лишены. Он нужен для вычисления расстояния до объекта с максимальной точностью. 3D-камера определяет дальность с помощью измерения времени полета луча до него. Это позволяет повысить качество снимков, выделить предметы на них и настроить резкость.

Наконец, ToF-датчик расширяет AR-возможности. Владельцы смартфона смогут сканировать объекты в реальности, а затем изучать их в приложениях дополненной реальности.

Мы знаем, что следующее поколение айфона оснастят 5G-модемом для работы в мобильных сетях нового поколения. Впервые в истории смартфонов Apple. Это одно из важнейших потенциальных преимуществ модели 2020 года. Но эта причина не для нас. В России 5G не распространен. И в ближайшие пару-тройку лет скоростного Интернета у нас скорее всего не появится.

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