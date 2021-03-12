4 главных фишки iOS 15 — будет круто!

Чего ждем?

Эксперты портала PhoneArena, на основании слухов и информации от инсайдеров, составили топ фишек, которые ждут нас в iOS 15.

Мы же выбрали самое интересное. Набралось на топ-4.

Интерактивные виджеты

В Android они уже такие. Станут и в iOS уже грядущей осенью. С их помощью можно будет управлять музыкой, читать письма, отвечать на звонки — и многое-многое другое. Кроме того, ожидается появление большего количество размеров плиток.

Always-On Display (Постоянно включенный экран)

Экран айфона перестанет гаснуть на 100%. Постоянно сможет выводить информацию о времени и уведомлениях. Ну или что-то другое. А что же с зарядкой? Все будет ок. В этом режиме частота обновления дисплея будет снижена до 1 Гц.

Больше приложений для установки по умолчанию

В iOS 14 мы уже можем менять Safari и «Почту» со стандартных на те, что нравятся. В iOS 15 таких приложений станет еще больше.

Больше свободы в ограничении слежки

Это есть и в iOS 14. В iOS 15 вы сможете вообще на 100% запретить смартфону и IT-гигантам следить за вами.

На какие айфоны можно будет поставить iOS 15?

iPhone 12s Pro Max

iPhone 12s Pro

iPhone 12s mini

iPhone 12s

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone Xs

iPhone Xs Max

iPhone Xr

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone SE (2020)

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