От редакции

4 главных фишки iOS 15 — будет круто!

12 Мар, 2021

4 главных фишки iOS 15 — будет круто!

Чего ждем?

Эксперты портала PhoneArena, на основании слухов и информации от инсайдеров, составили топ фишек, которые ждут нас в iOS 15.

Мы же выбрали самое интересное. Набралось на топ-4.

Интерактивные виджеты

В Android они уже такие. Станут и в iOS уже грядущей осенью. С их помощью можно будет управлять музыкой, читать письма, отвечать на звонки — и многое-многое другое. Кроме того, ожидается появление большего количество размеров плиток.

Always-On Display (Постоянно включенный экран)

Экран айфона перестанет гаснуть на 100%. Постоянно сможет выводить информацию о времени и уведомлениях. Ну или что-то другое. А что же с зарядкой? Все будет ок. В этом режиме частота обновления дисплея будет снижена до 1 Гц.

iPhone 15

Больше приложений для установки по умолчанию

В iOS 14 мы уже можем менять Safari и «Почту» со стандартных на те, что нравятся. В iOS 15 таких приложений станет еще больше.

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Больше свободы в ограничении слежки

Это есть и в iOS 14. В iOS 15 вы сможете вообще на 100% запретить смартфону и IT-гигантам следить за вами.

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На какие айфоны можно будет поставить iOS 15?

  • iPhone 12s Pro Max
  • iPhone 12s Pro
  • iPhone 12s mini
  • iPhone 12s
  • iPhone 12 Pro Max
  • iPhone 12 Pro
  • iPhone 12 mini
  • iPhone 12
  • iPhone 11
  • iPhone 11 Pro
  • iPhone 11 Pro Max
  • iPhone Xs
  • iPhone Xs Max
  • iPhone Xr
  • iPhone X
  • iPhone 8
  • iPhone 8 Plus
  • iPhone 7
  • iPhone 7 Plus
  • iPhone SE (2020)

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