4 главных фишки iOS 15 — будет круто!
Чего ждем?
Эксперты портала PhoneArena, на основании слухов и информации от инсайдеров, составили топ фишек, которые ждут нас в iOS 15.
Мы же выбрали самое интересное. Набралось на топ-4.
Интерактивные виджеты
В Android они уже такие. Станут и в iOS уже грядущей осенью. С их помощью можно будет управлять музыкой, читать письма, отвечать на звонки — и многое-многое другое. Кроме того, ожидается появление большего количество размеров плиток.
Always-On Display (Постоянно включенный экран)
Экран айфона перестанет гаснуть на 100%. Постоянно сможет выводить информацию о времени и уведомлениях. Ну или что-то другое. А что же с зарядкой? Все будет ок. В этом режиме частота обновления дисплея будет снижена до 1 Гц.
Больше приложений для установки по умолчанию
В iOS 14 мы уже можем менять Safari и «Почту» со стандартных на те, что нравятся. В iOS 15 таких приложений станет еще больше.
Больше свободы в ограничении слежки
Это есть и в iOS 14. В iOS 15 вы сможете вообще на 100% запретить смартфону и IT-гигантам следить за вами.
На какие айфоны можно будет поставить iOS 15?
- iPhone 12s Pro Max
- iPhone 12s Pro
- iPhone 12s mini
- iPhone 12s
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 mini
- iPhone 12
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone Xs
- iPhone Xs Max
- iPhone Xr
- iPhone X
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone SE (2020)
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