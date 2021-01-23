4 изумительных фантастических сериала от Netflix

Годная фантастика.

Выходные! Время для развлечений. И, конечно, просмотра интересного кино. Любите фантастику?

Тогда эта небольшая подборка для вас.

Затерянные в космосе

Замечательный сериал для для взрослых и детей — добрый, красивый, увлекательный. В лучших традициях старой фантастики. Рассказывает историю семейства, отправившегося в космос для основная колонии на дальней планете. Но, как это обычно случается в кино, все пошло не так. И люди попали на довольно опасную планету. А дальше их ждет встреча с роботом (отсылки к «Терминатору» тут особенно доставляют) и масса захватывающих приключений. Не пропустите!

Судьба: Сага Винкс

Смотрели в детстве мультсериал о феях Винкс? Так вот, это о том же, только с рейтингом 18+ (!!!). Сериал вышел буквально вчера. Первый сезон состоит из 6 серий. Смотрится на одном дыхании. Своего рода подростковая драма с примесью мистики и «Гарри Поттера».

Сквозь снег

Конец света произошел. Жизнь возможна лишь на поезде, идущем вникуда и низачем. Но люди все равно стараются выжить. На следующей неделе выходит второй сезон. И он обещает быть еще более захватывающим, чем первый.

Видоизмененный углерод

Первый сезон своего рода шедевр. А вот второй смотреть не стоит вовсе. Но первый обязательно. Отличная антиутопия о людях, сумевших победить смерть, но не свои пороки…

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