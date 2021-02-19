4 изумительных новых сериала, от которых невозможно оторваться

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Впереди длинные выходные. Самое время отдыхать. Погода на большей части территории России так себе. Так что прогулки вряд ли подарят вам удовольствие. А вот сериалы могут.

Особенно, если они хорошие. Как эти.

Кобра Кай

Невероятное продолжение классического тинейджерского боевика «Карате-пацан» из 1980-х. С теми же актерами! Но на этот раз для взрослых. Увлекательный, глубокий, легкий, наполненный юмором и харизмой — такова новинка от Netflix.

Засланец из космоса

Отличный юмор, потрясающий актер, интересные второстепенные персонажи и необычный сюжет — Resident Alien (оригинальное наименование) такой сериал, в который невозможно не влюбиться. Он буквально лучится харизмой. Нравился «Я Зомби»? Понравится и Засланец.

Люпен

Люпен с Омаром Си — один из главных свежих хитов. Прекрасен игрой актеров, захватывает закрученной историей, но в первую очередь привлекает атмосферой классических французских фильмов тех лет, когда еще существовал СССР. Ждем второй сезон.

Уокер

Нового Уокера ждали с нетерпением. Но, если вы фанат классического варианта с Чаком Норрисом, не приближайтесь к ремейку. Это совсем другой сериал и с совсем непохожим Уокером, которого играет брат Винчестер из «Сверхъестественного». Тем не менее, крайне занимательный детективный боевик. Но без рейнджера Тривета, увы…

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