4 крутых новых сериала, от которых невозможно оторваться

Подборка к выходным.

Продолжаем рассказывать вам о достойных новинках из мира сериалов. Сегодня речь пойдет о четырех шоу разных жанров, которых объединяет одно — от них невозможно оторваться.

Хотите залипнуть? Тогда вперед, к экрану.

В ее глазах

В первых эпизодах нового сериала от Netflix вам может показаться, что это простая мелодрама об отношениях. Но дайте этому шоу шанс (пару-тройку эпизодов), вы не будете разочарованы. Очень необычное и мрачное кино.

Засланец из космоса

Смешной, стильный, неглупый, при этом увлекательный комедийно-фантастический сериал об инопланетянине, постепенно обретающем человечность. Талант Алана Тюдика раскрывается тут в полной мере.

Племена Европы

Постапокалипсис. Европа расколота на враждующие племена. Жизнь идет своим чередом средневекового быта. И все это после катастрофы, когда все электричество в мире было поставлено на паузу. Динамичное, захватывающее зрелище в духе «Сотни» и «Видеть».

Тихоокеанский рубеж: Темнота

А это аниме от Netflix. Которое, впрочем, удалось куда лучше, чем сиквел самого блокбастера. Тайны вселенной и Кайдзю раскрываются тут намного глубже, чем в полнометражных фильмах. Но и о харизматичных персонажах не забыли.

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