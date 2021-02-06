4 крутых сериала, от которых невозможно оторваться

Суббота, самое время смотреть в телевизор.

Выходные — отличное время для того, чтобы смотреть кино. И эти сериалы как раз то, что нужно. От них попросту невозможно оторваться.

Вот наши рекомендации.

Кобра Кай

Смотрели «Карате-Пацан» 1984 года? Так вот, это продолжение. Причем очень крутое и увлекательное. Подойдет как фанатам оригинала, так и всем остальным. Смотрится на одном дыхании. Яркие персонажи, легкий флёр восьмидесятых, юмор. И для всей семьи подойдет.

Бриджертоны

Весьма необычная история, действие которой разворачивается в Лондоне 18-19 века. Чем-то напоминает «Отчаянных домохозяек». Кажется, что такое может понравиться только девушкам. Но нет, я вот, к примеру, тоже с удовольствием посмотрел.

Ход Королевы

А это, вероятно, самое увлекательное кино, которое когда-либо было снято про шахматы. Посмотрите обязательно. Наверняка после сами захотите сыграть (или научиться, если не умеете). Героиня тут просто фантастическая. Актриса топовая!

Засланец из космоса

История инопланетянина, который умеет принимать облик любого человека. Он прибыл на землю, чтобы уничтожить ее. Но… Это комедия, а не фантастический триллер. Поэтому никаких злобных тварей из космоса ждать не следует. А вот к хорошему настроению подготовьтесь. Этот сериал его дарит.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)