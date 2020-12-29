4 лучших компактных смартфона, которые можно купить в 2020 году

Маленькие, да удаленькие.

Факт, лопатофоны нравятся не всем. Поклонников компактных смартфонов по-прежнему много. Хотя, признаться, с каждым годом их становится все меньше — мир постепенно переходит на дисплеи все больше и больше.

Но пока еще выбор у фанатов миниатюрных устройств есть. И в этом году на один такой гаджет стало больше.

Речь идет о…

iPhone 12 mini

Его то мы и назовем королем компактов 2020. Мощный (еще бы, внутри находится A14 Bionic), стильный (напоминает нам красавца iPhone 4), с крутым 5,4-дюймовым OLED-дисплеем. Еще бы батарею ему получше, был бы вообще идеальный компактный смартфон.

iPhone SE (2020)

У второго SE форм-фактор Айфона 8. У него такие же размеры, как у восьмерки, семерки и шестерки. Тут 4,7-дюймовый IPS-экран и по-прежнему чрезвычайно производительный чип A13 Bionic. Актуальной эта модель будет оставаться еще долгие годы. Учитывая относительно невысокую стоимость для айфона, это отличный выбор.

iPhone SE

Первый iPhone SE по-настоящему маленький. У него 4-дюймовый дисплей и корпус от iPhone 5. Он легкий, не оттягивает карман, помещается в любой дамской сумочке. И, несмотря на возраст, он все еще актуален — обновляется до iOS 14, например.

Sony Xperia 5

Великолепный флагманский смартфон от Sony с 6,1-дюймовым дисплеем и чипсетом Snapdragon 865 внутри. Прекрасно снимает, оснащен великолепным экраном и работает феноменально быстро. Один из лучших компактов на Android.

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