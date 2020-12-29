4 новых сериала Netflix, которые стоит увидеть

Удовольствие гарантируем.

Подборка новых сериалов от Netflix (сервис, напомним, официально работает в России), которые обязательно увлекут вас и не отпустят до самого конца.

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Рэтчед

«Рэтчед» — новый американский драматический сериал с примесью психологического триллера на основе романа «Пролетая над гнездом кукушки». Главную роль исполняет великолепная Сара Полсон. Увлекательное, где-то даже интеллектуальное и очень атмосферное шоу с яркими персонажами.

Ход Королевы

Даже в том случае, если вам все равно на шахматы, эта картина вас обязательно увлечет. Великолепная игра актеров, интересный сценарий и множество неожиданных сюжетных поворотов. Не оторветесь пока не досмотрите до конца.

Неортодоксальная

История девушки, сбежавшей из хасидской общины Бруклина в Берлин. Сложная, необычная и глубокая драматическая картина, которая заставит задуматься и сопереживать ее героям. Формат мини-сериала выбран идеально.

Голливуд

«А что если?». Именно таким вопросом задались создатели этой картины, показав нам Голливуд из прошлого. Но не такой, каким он был на самом деле, а утопически-сказочным. Своего рода идеальным. И смотрится эта оптимистичная картина на одном дыхании. Красивая, смешная, умная история о мире, которого не было и быть не могло. Но если бы…

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