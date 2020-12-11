4 причины купить iPhone 12 mini
Самый маленький iPhone.
Компактный iPhone 12 mini, конечно, не лишен недостатков. У него откровенно слабый аккумулятор, он легко может выскользнуть из рук, кому-то его дисплей может показаться недостаточно большим. Но есть у этой модели целый ряд неоспоримых преимуществ.
Вот 4 причины, по которым вам стоить купить именно этот новый айфон.
По-настоящему компактный
Айфон 12 мини — единственный в своем роде флагман в компактном корпусе. Это смелый эксперимент Apple. Сейчас такие уже не делают. И если модель не будет пользоваться достаточной популярностью, вряд ли купертиновцы продолжат.
Ранее по-настоящему небольшим айфоном с более или менее современной начинкой был iPhone SE первого поколения. И, но уже с некоторой натяжкой, iPhone SE (2020). Но это бюджетный и среднебюджетный варианты.
Теперь же вы можете купить iPhone с топовой начинкой и OLED-дисплеем, которым легко пользоваться одной рукой.
Самый недорогой Айфон 12
12 mini — самая доступная модель серии iPhone 12. Он стоит меньше 70 тысяч рублей. А во время распродаж Черной пятницы его можно было найти в магазинах с большой скидкой. У нас это далеко не самый популярный iPhone 12 — очевидно, что цены будут снижаться.
Такая же камера, как у iPhone 12
Тут точно такая же камера, как у 6,1-дюймового базового iPhone 12. Она отлично снимает и днем, и ночью. Мини смело можно назвать лучшим компактным камерофоном на планете.
Маленький корпус и большой экран
Да, корпус iPhone 12 mini меньше, чем у iPhone SE (2020). Но экран больше. 5,4-дюймовый дисплей прекрасно подходит для большинства задач — на нем удобно и печатать (особенно девушкам), и смотреть фильмы.
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