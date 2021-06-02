5 фильмов 2021 года с высоким рейтингом, которые вы могли пропустить

Только лучшие.

Существует огромное количество отличных фильмов, которые не показывают в кинотеатрах и о которых вы скорее всего ничего не слышали. Но на IMDB и КиноПоиске у них высочайшие рейтинги. Сегодня у нас подборка потрясающих картин, вышедших в 2021 году.

Поехали!

Лига справедливости Зака Снайдера

Рейтинг IMDB: 8,1

Рейтинг КиноПоиска: 8,0

Режиссерская версия картины это совсем не то же самое, что обычная. И дело тут не только в том, что идет она аж 4 часа. Это и правда зрелище совсем иного порядка, которое следует смотреть вдумчиво, так как смысла здесь куда больше, чем в той картине, которая ранее добралась до кинотеатров в сильно урезанном и куцом виде. Режиссерский вариант это один из лучших супергероических фильмов в истории. И, да, настойчиво рекомендуем смотреть в черно-белом варианте.

Друзья: Воссоединение

Рейтинг IMDB: 8,4

Рейтинг КиноПоиска: 9,0

Фанатели от сериала «Друзья» (в детстве, юношестве или когда-либо еще, не столь важно)? Тогда «Воссоединение» станет для вам самым приятным подарком в этом году. В картине есть все то лучшее, за что любили сериал многие годы. Да, идет фильм меньше 2 часов, но они буквально заряжены ностальгией и позитивом. Must See!

Райя и последний дракон

Рейтинг IMDB: 7,4

Рейтинг КиноПоиска: 7,7

Тот самый Disney, который мы любили будучи детьми. Красивая, добрая и глубокая сказка о любви и (в первую очередь) дружбе. Одинаково хорошо смотрится вне зависимости от того, сколько вам лет — 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 или больше. Такие добрые мультфильмы вне времени. Дочь вождя ищет магическое существо в надежде спасти мир. Вместе их (и нас) ждет невероятное приключение, которое потом вы будете вспоминать с теплом.

Мавританец

Рейтинг IMDB: 7,4

Рейтинг КиноПоиска: 7,3

Без каких-либо официальных обвинений и возможности потребовать защиту Мохаммед Ульд Слахи просидеть в тюрьме Гуантанамо более 6 лет. И лишь тогда он получил возможность пообщаться с адвокатами. Ему предстоит сразиться с государственной машиной. И на экране это выглядит замечательно! Настоящая драма, а еще крутейший социальный эпик.

Тихое место 2

Рейтинг IMDB: 8

Рейтинг КиноПоиска: 7,2

Смотрели первую часть ужастика? Посмотрите и вторую. Будете в восторге. Она не только не хуже оригинала, но в чем-то даже лучшее. Мы бы сказали, она занимательнее, умнее, демонстрирует любопытный мир тишины после апокалипсиса куда более насыщенно, четко и разносторонне. Бегом в кинотеатр. Как раз сейчас картина там идет.

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