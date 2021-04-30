5 фильмов 2021 года с высоким рейтингом, которые вы могли пропустить

Хорошее кино.

2021 года продолжается. И за первые его четыре месяца уже было выпущено множество отличных фильмов. Сегодня пятница, а значит пришло время очередной кино-подборки. И сегодня мы расскажем вам о картинах этого года с высоким рейтингом от критиков и зрителей.

Вот, что стоит посмотреть.

Гнев Человеческий (IMDB: 7.4)

Совершенно нетипичная для Гая Ричи картина. А еще здесь мы видим совсем другого Джейсона Стэтхема. Не героя боевика, сносящего всех вокруг и разносящего врагов в пух и прах. Это реалистичная человеческая драма, кино, которое оставляет после себя уйму вопросов.

Лига Справедливости Зака Снайдера (IMDB: 8.1)

Если бы Лига Справедливости изначально была такой, то картину бы полюбили все — как фанаты супергероизма, так и просто поклонники хорошего кино. Режиссерская версия это совершенно другой фильм, уж поверьте.

Райя и последний дракон (IMDB: 7.4)

Наконец-то великолепный диснеевский мультфильм. Добрый, красивый, с харизматичными персонажами, который интересно смотреть и детям, и взрослым. Завораживающая компьютерная графика и дракон что надо!

Мавританец (IMDB: 7.4)

Невероятная история заключенного Гуантанамо, который сидел там без доказательств вины, по сути просто так. История его защиты открывает интересные подробности о законах США и местных нравах.

Палмер (IMDB: 7.3)

Не воспринимали Джастина Тимберлейка всерьез? Мы, признаться, тоже. Но после этого фильма он откроется вам с совершенно другой стороны. Отличный, надо сказать, актер. А драма такая, что не заплакать невозможно.

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