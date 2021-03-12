5 фильмов с невероятной и неожиданной концовкой

Вы вряд ли такое ожидали.

Иногда смотришь фильм или сериал, события идут своим чередом, сменяя друг друга. Все ожидаемо, предсказуемо. А потом, бах, финт, все переворачивается с ног на голову. И вы уже не знаете, что думать. Иногда такой финал делает просто хорошее кино изумительным. Ну и такие концовки запоминаются навсегда.

Расскажем о некоторых картинах с неожиданными, безумными финалами. И начнем с нового сериала Netflix.

В ее глазах

Традиционная драма об отношениях, кризисе среднего возраста, проблемах в семье, остывших отношениях, поиске себя на стороне… Вроде бы обычная грустная мелодрама. Но досмотрите ее до последней серии. Финал меняет все в корне. Он по-хорошему безумный и донельзя неожиданный. Настоящая феерия внезапности!

Облачный Атлас

Шедевр на все времена от братьев (тогда еще) Вачовски. Душевная, многогранная, неожиданная, красивая и поэтичная история о жизнях и реинкарнации на фоне многомиллионных декораций. Притча о бытие с крутейшим финалом.

Игра престолов

А это уже пример плохого неожиданного финала. Поклонники были правы, что все, как один, ругали сценаристов за то издевательство, которое они сотворили с главным персонажами, которые полюбились поклонникам фэнтейзийной саги за годы, что она шла по ТВ. Будем надеяться, что книжный финал будет лучше (если вообще Джордж Мартин его когда-нибудь допишет).

Паразиты

Сумасшедшая корейская история, неожиданно получившая главную премию Оскар. Фильм и правда необычный, дело тут не только в финале. Увлекательный? Да. Хороший? Трудно сказать. Но то, что безумный, однозначно.

Человек-дьявол: Плач

И в конце вы правда будете рыдать. Грустное, пронзительно печальное зрелище. Все серии вас буквально заставляют влюбиться в героев, с которыми в конце поступают настолько чудовищно, насколько вообще способно представить человеческое воображение. И финал тут неожиданный не только поэтому Посмотрите. Увидите.

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