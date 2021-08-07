5 фишек iOS 15, о которых мы мечтали, но не получили

iOS 15 не совсем то, чего мы ждали.

По сути, iOS 15 это своего рода апдейт iOS 14. На уровне iOS 14.5, не более того. К сожалению, то, чего мы ждали и в чем были уверены, не случилось. iOS 15 это не iOS 14 по отношению к iOS 13. Нововведения есть и полезные, но этого явно недостаточно, чтобы удовлетворить пользователей. Чего не дождались?

Об этом ниже.

Развитие идей виджетов

Где, спрашивается, интерактивные адаптивные виджеты? А они же на экране блокировки? И большая гибкость в их настройке в целом? Этого нет. Хотя, казалось, бы большой сложности в добавлении такого функционала нет. Однако не случилось. Надеемся теперь на iOS 16.

Улучшенная ночная тема

Мы рассчитывали на ночную тему с расширенным функционалом. С полноценной поддержкой OLED-дисплеев (речь об экономии заряда аккумулятора при ее включении, сейчас этим дела обстоят не очень), большим количество черных элементов.

Настройка приложений по умолчанию

Сейчас, например, можно изменить почтовый клиент по умолчанию. Мы ждали, что аналогичное развитие получат и другие приложения. Например, неплохо было бы иметь возможность замены стандартного музыкального плеера, Заметок, Календаря, Погоды и прочее, прочее.

Пункт управления в стиле macOS

Пункт управления с большим количеством элементов, как на macOS тоже бы не помешал. Но нет.

Защита от выключения

Тоже была бы замечательная фишка. То есть, выключить девайс не было бы возможности без использования Face ID или код-пароля. Ведь, как известно, выключенный айфон в приложении Найти обнаружить не удастся. Вор бы сто раз подумал, прежде чем красть айфон с полным зарядом аккумулятора.

А чего ждали вы?

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