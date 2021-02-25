5 главных фишек iOS 14.5 — маленькая революция

По-настоящему важное обновление.

Финальная iOS 14.5 для всех и каждого выйдет совсем скоро. Мы предполагаем, что это случится уже через неделю или две. И это крайне важное обновление, которое содержит множество интересных нововведений. Своего рода маленькая революция. Настоящий шаг в сторону iOS 15.

Но что самое главное? И почему? Расскажем.

Запрет на отслеживание

Теперь все приложения без исключения будут спрашивать у вас разрешение на отслеживание. Это новое требование для всех разработчиков ПО. Раньше оно носило исключительно рекомендательный характер. Так что у пользователей наконец-то появится возможность избавиться от навязчивой рекламы и нежелательной слежки.

iOS 14.5 и правда лучше защищена

Взломать новую iOS стало еще сложнее. Эксплойты типа zero-click прикрыты. Теперь с помощью технологии PAC защитят не только память, но и указатели ISA (позволяют приложениям обращаться к той или иной части кода в правильное время).

iPhone узнает вас в маске

Ваш айфон научится узнавать вас в маске. Правда, нужны смарт-часы Apple Watch. Они и заменят лицевой сканер. Посмотрели на них? Айфон разблокировался. Быстро, удобно.

Крутые новый смайлики

В iOS 14.5 айфон получит более 200 новых смайликов. В том числе тематические (например, про вакцинацию, с оттенками кожи и прочее, прочее).

Возможность заменить Apple Music на другой проигрыватель по умолчанию

Надоело приложение Apple Music? Хотите, например, пользоваться Spotify? Без проблем, новая прошивка это позволяет.

Что еще важного и интересного, но не столь значительного?

Возможность играть с помощью джойстиков от next-gen консолей PS5 и Xbox Series S/X;

Вернулась функция «картинка-в-картинке» при просмотре YouTube в отдельном окне через Safari.

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